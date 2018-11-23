عبد الله حارب: تقدير الرواد تحفيز للأجيال الجديدة

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

وجه عبدالله حارب، رئيس مجلس الإدارة الأسبق لنادي الوصل، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، على مبادرة تكريم رواد العمل الرياضي في أندية دبي في يوم التفوق الرياضي، ممن ساهموا بترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل على مدى السنوات الماضية، موضحاً أن تلك المبادرة تحفز الشباب الجدد من الإداريين لتقديم مزيد من العمل للارتقاء بالعمل وتطوره.

50 عاماً

وقال عبدالله حارب، قضيت في العمل الرياضي 50 عاماً، بدأت من اللعب بالفريج، والانضمام إلى منتخب دبي واللعب ضد «المقاولون العرب» عام 69، واللعب في صفوف النجاح الذي اندمج مع الوحدة ليصبح الأهلي، ثم انتقلت للخالدية في أبوظبي عام 72، وشاركت في دورة عسكرية في الأردن وعدت للانضمام للجزيرة عام 73، وبعدها انضممت للعمل الإداري في الوصل وكانت أول مهمة التوجه لغانا للتعاقد مع لاعب أجنبي وكان اللاعب بولو، ثم توجهنا للقاهرة للتعاقد مع لاعبين للسلة واليد، وساهمت في تأسيس اتحاد السلة وانضمامه للاتحادين الدولي والآسيوي وتأسيس الاتحاد الخليجي للعبة وتوليت منصب نائب الرئيس.

وأضاف حارب «تم اختياري لعضوية اتحاد الكرة وقمت بتصميم شعار الاتحاد القديم بمساعدة الأخ عبد الله صقر وكانت فترة ذهبية توجت بالتأهل لكأس العالم في إيطاليا، كما ساهمت في تأسيس اتحاد الشرطة الرياضي، وفي عام 2003 توليت مهمة رئاسة مجلس إدارة ناي الوصل، وعدت مرة أخرى للمنصب نفسه عام 2013».

إنجازات الوصل

كما قدم عبدالله حارب التهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، بمناسبة حصول نادي الوصل على جائزتي أفضل شركة كرة قدم وأفضل شركة كفاءة مؤسسية، وحصول كل من اللاعب علي سالمين على جائزة أفضل لاعب كرة قدم واللاعب مبارك خليفة على جائزة أفضل لاعب في الألعاب الجماعية واللاعبة نادية علي على جائزة أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية واللاعب مبارك آل بشر على جائزة أفضل لاعب في الألعاب الفردية، واللاعب يوسف راشد على جائزة أفضل ناشئ في الألعاب الفردية ضمن برنامج نموذج دبي للتفوق الرياضي، ومثل هذه الجوائز الثمينة تأتي نتيجة رعاية سموه ومساندته الدائمة ودعمه اللامحدود لنادي الوصل وأبنائه اللاعبين، كما يعتبر الفوز جهداً مقدراً لمجلس إدارة النادي برئاسة الأخ راشد بالهول وأعضاء مجلس إدارة النادي وشركاته وأبناء النادي المخلصين لناديهم الذين أوصلوا النادي لهذه المكانة المتميزة.

الاستعجال في الاحتراف

وعن رأيه في الواقع الكروي قال: في عصر الهواية كانت الإنجازات أكبر والتفاعل مع الرياضة كان على نطاق أوسع، وحينما بدأنا عصر الاحتراف حدث نوع من التنظيم الإداري ولكنه يقابل بتطور فني يواكب الصرف المالي، صحيح كانت بدايتنا فيها نوع من الاستعجال، ولكن بعد سنوات كان يجب إعادة تقييم التجربة والاتجاه نحو القاعدة لتأسيسيها وفق أسس احترافية فنية وذهنية من أجل حصد المقابل المناسب.

وعن مستوى المنتخب الوطني أوضح، المنتخب يسير في الطريق الصحيح، على الرغم من تعدد حالات الإصابة، وفي اعتقادي أن العناصر الموجودة هي إفرازات المسابقة المحلية ونأمل أن يحقق طموح جماهيره خلال نهائيات آسيا المقبلة.