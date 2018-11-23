تعاون مشترك بين الاتحادين الإماراتي والفرنسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بمكتبه في مقر الاتحاد بدبي، رومولد ناغويا، مدير العلاقات الدولية بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بحضور إبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية باتحاد الكرة، وعبيد مبارك الشامسي، المدير الفني للاتحاد. تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والفرنسي في المجالات الكروية كافة، منها تطوير عمل أكاديميات كرة القدم، وطرق اختيار اللاعبين للمنتخبات الوطنية، خاصة المراحل العمرية، واكتشاف المواهب الكروية وآلية صقلها والاهتمام بها، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية، من خلال عقد مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية.