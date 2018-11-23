دبا والشارقة.. مواجهة القمة والقاع

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل، الشارقة - عمادالدين إبراهيم

يستقبل دبا الفجيرة في الرابعة وأربعين دقيقة عصراً، ضيفه الشارقة متصدر دوري المحترفين، في مواجهة تأتي في افتتاحية مباريات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، وتبدو مواجهة اليوم غير متكافئة، خصوصاً أنها تجمع دبا الأخير في سلم الترتيب بأربع نقاط، بالشارقة متصدر الدوري منذ الجولة الأولى برصيد 21، وتبدو صفوف دبا مكتملة، بعد شفاء المصابين، إلى جانب عودة اللاعبين الدوليين إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء أيام الفيفا، وكان دبا قد خسر آخر مباراتين خاضهما أمام عجمان في الدوري، وكذلك أمام الوصل في الكأس بالأربعة.

تدارك الخسارة

من جانبه، دعا السوري محمد قويض مدرب دبا، لاعبي فريقه إلى تطبيق خطة لعبه، من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية المطلوبة، وقال قويض إن دبا سيعمل على الفوز، ولكن إذا تحقق التعادل أمام المتصدر، فمرحباً به، خصوصاً أن كل فرق الدوري لم تتمكن من عبور عقبة الشارقة، داعياً جمهور النواخذة إلى ضرورة الوجود بمدرجات الفجيرة قبل وقت كافٍ، وتكثيف المؤازرة الجماهيرية، خصوصاً أن الشارقة سيحضر معه أعداد غفيرة من الجماهير.

وأشار قويض إلى أن مباراة اليوم أشبه بكتاب مفتوح لكل طرف، مشيداً في نفس الوقت بمدرب الملك، العنبري، الذي وضحت بصمته التدريبية على أداء الفريق منذ بداية المسابقة، وأن تصدره للدوري لم يأتِ من فراغ، خصوصاً أنه يملك خمسة لاعبين يمتازون بالمهارة والسرعة، إلى جانب لاعب المنتخب سيف راشد، ما يعطيهم حلولاً كثيرةً.

موقف الشارقة

يخوض فريق الشارقة مواجهة اليوم متصدراً الترتيب العام برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن العين والجزيرة، ويتطلع إلى الفوز في لقاء اليوم، لأجل الحفاظ على تصدره وفارق النقاط بين منافسيه، عقب تعادله في الجولة الماضية أمام فريق اتحاد كلباء، وهو التعادل الذي قلص الفارق بينه ومنافسيه للنقطيتين، بعد أن كان أربعاً، والفريق استعد للقاء اليوم جيداً، عقب مباراته الأخيرة في كأس الخليج العربي، ويلعب مكتمل الصفوف، بعد عودة نجومه الدوليين والأجانب.

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، على ضرورة احترام المنافسين، مشيداً بفريق دبا الفجيرة، الذي يقدم مستويات مميزة، خصوصاً على ملعبه، كما شدد على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية، كما عبّر عن ارتياحه لوجود عدد من لاعبي الفريق مع المنتخبات الوطنية.

مستوى متميز

وتابع العنبري حديثه، وقال: «‏سنواجه فريقاً يفرض احترامه على الجميع من فترة طويلة، حيث يقدم دبا مستوى متميزاً، ويجب أن تظهر بشكل متوازن في المباراة، لأنها إحدى المحطات المهمة للفريق».

وعن عودة اللاعبين الدوليين للتدريب مع الفريق، بعد مشاركاتهم مع منتخباتهم، قال المدرب: اللاعبون الدوليون انضموا للتدريب، أتمنى أن يكونوا بكامل جاهزيتهم، ولا توجد غيابات في صفوف الفريق، وأضاف «أغلب الفرق تعاني من رجوع الدوليين قبل المباراة بيوم أو يومين، ويجب أن نتأقلم على هذا الوضع، وحالياً يخوضون تمارين استشفاء للمباراة».

وفي نفس السياق، عبّر المدرب عن ارتياحه لزيادة عدد اللاعبين الدوليين في صفوف فريقه «وجود لاعبين دوليين في الفريق أمر مفرح، سواء المواطنين أو الأجانب، وهو مفيد للفريق».

سيف راشد: نعمل على العودة إلى سكة الانتصارات

وصف سيف راشد جناح الشارقة استعدادات فريقه لمباراة دبا الفجيرة اليوم بالجيدة، مشيراً إلى سعيهم للعودة بالفريق لطريق الانتصارات، كما أكد اللاعب خطورة كل فرق الدوري، مطالباً باحترام جميع المنافسين، وقال: «هدفنا الرجوع لسكة الانتصارات بعد النتائج غير المرضية في بطولة كأس الخليج العربي، وعملنا على ذلك خلال التدريبات».

ومضى في حديثه واصفاً فريق دبا بالقوي قائلاً: «دبا فريق جيد، ويقدم مستويات جيدة، ويكون قوياً على ملعبه، وننظر لجميع الفرق سواسية إذ لا يوجد فريق سهل في الدوري». وأجاب راشد عن سؤال حول التنافس بين لاعبي خط هجوم الملك قائلاً: «التنافس بين اللاعبين في الخط الهجومي قوي، خصوصاً أن يكون بين المواطنين والأجانب ونستغل هذا التنافس لتطوير مستوياتنا». الشارقة - البيان الرياضي

فتوحي: مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية

أكد المغربي إدريس فتوحي لاعب دبا أنه ولاعبي فريقه، مصممون على تحقيق النتيجة الإيجابية أمام الشارقة، وأن الفريق سيقاتل من أجل تحقيق أفضل نتيجة إيجابية، وقال في المؤتمر الصحافي: نحترم الشارقة كفريق متصدر، وهو الأمر الذي يعزز الثقة بأنفسنا من أجل اللعب بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية وهدفنا بالتأكيد هو الفوز، ونحن كلاعبين سنستفيد من توجيهات المدرب قويض للحد من خطورة الشارقة، ودائماً مبارياتنا أمام الشارقة تظهر قوية، معرباً عن أمله في أن تنتهي المباراة بنتيجة تصب في مصلحة فريق النواخذة، ولذلك سنعمل كل ما بوسعنا من أجل الإبقاء على النقاط الثلاث بملعب الفجيرة.

وشدد على ضرورة احترام المنافسين وقال: «باحترام المنافس نستطيع أن نحصد النقاط في المباريات المقبلة». الفجيرة - البيان الرياضي