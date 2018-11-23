الإمارات والفجيرة.. تكافؤ الفرص

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة- البيان الرياضي

يخوض فريقا الإمارات والفجيرة لقاء يبدو متكافئاً للفرص في السابعة والنصف من مساء اليوم على الملعب الخضراوي برأس الخيمة، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم. وقبل لقاء اليوم، يحتل فريق الإمارات المركز 13 في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 5 نقاط فقط، فيما يتذيّل الفجيرة اللائحة بأربع نقاط.

ويفتقد الصقور إلى خدمات محترفه الأسترالي بيرني، ولاعبيه خالد عمبر وأحمد مال الله للإصابة.

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، وصف المباراة بالصعبة والمهمة لكلا الفريقين لعلاقتها المباشرة بمركزيهما في لائحة الترتيب، منوهاً بأن فريقه عازم على الفوز لتحسين وضعه، وزيادة غلته من النقاط، مبدياً احترامه للمنافس، كاشفاً النقاب عن أنه قدم للإدارة تقريراً باحتياجات الصقور خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أن الإدارة واعية وتعمل على تحقيق ذلك، لافتاً إلى أن فريقه بحاجة إلى تغييرات محددة، مشدداً على أن وضع فريقه ليس مريحاً، ويتطلب التركيز في المباريات الأربع في الدور الأول للدوري، وليس أمام الصقور خيارات كثيرة خاصة مع المنافسين المباشرين.

نتيجة إيجابية

وفي أروقة الفجيرة يدخل الذئاب مباراة ملعب الإمارات بهدف العودة بنتيجة إيجابية، ويعلم مدرب الفريق التشيكي إيفان هاشيك صعوبة اللقاء، خصوصاً أن مستضيفه اليوم جرعه الهزيمة خلال مسابقة كأس الخليج العربي برباعية، ولذلك سيخوض لاعبو الفجيرة المباراة بهدف رد اعتبارهم للهزيمة الأخيرة، لكن الجهاز الفني سيفتقد جهود ثلاثة لاعبين مؤثرين، على رأسهم الجزائري محمد بن يطو، إلى جانب حمدان قاسم وأحمد موسى.

ووصف هاشيك مدرب الفجيرة لقاء الصقور بالمهم، ونسعى للعودة بنتيجة إيجابية، إلى جانب زيادة رصيدنا من النقاط في الترتيب العام، وقال خلال المؤتمر التقديمي للمباراة إنهم سيلعبون أمام فريق متميز وله خبرة جيدة في دوري الخليج العربي، وهو الآخر يسعى إلى تحسين وضعه، وبالتالي سيكون منافساً قوياً لنا.