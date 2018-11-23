ورش عمل لفرق بروتوكول كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019 ورشة عمل لفرق البروتوكول في ملاعب المجموعات الأربع (أبوظبي، العين، دبي، الشارقة)، وذلك في مقر مجلس أبوظبي الرياضي في مدينة زايد الرياضية.

وقدم ناصر الشحي مدير البروتوكول الحكومي في اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس آسيا الإمارات 2019، شرحاً مفصلاً حول مختلف الأمور المتعلقة بالبروتوكول، والمراحل التحضيرية بما في ذلك استقبال كبار الشخصيات والضيوف وآليات تنظيم مواقف السيارات، وفرق المتطوعين للبروتوكول والمهام التي يجب عليهم تنفيذها.

وقال الشحي: «تنظيم ورشة عمل تنسيقية بحضور ممثلي البروتوكول في كل المجموعات تأتي وفق البرنامج التحضيري للبطولة والسعي الدائم لتقديم نسخة متكاملة»