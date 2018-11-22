بالفيديو.. كلمة حاكم الشارقة في افتتاح المجمع الرياضي بنادي مليحة

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المجمع الرياضي في نادي مليحة بتكلفة 40 مليون درهم بمعايير عالمية والذي يتيح استضافة البطولات والمنافسات الرياضية الطلابية العالمية. كما افتتح سموه حديقة سوق الجمعة الممتدة على مساحة 3 آلاف متر مربع بتكلفة 1.1 مليون درهم.

وقال سموه: لدينا الآن 3 مبانِ رياضية تحت التشييد، وسنفتتح في الشهر القادم مركزاً رياضياً في البطائح، وآخر في يناير القادم بالمدام، وسيكون هنالك مبانٍ رياضية أخرى في الذيد وكلباء وخورفكان. أحب كل الأندية وأشاهد كل المباريات، وأنصح جميع الرياضيين بالابتعاد عن العنف والحزازيات واحترام قرارات الحكم."