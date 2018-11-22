تشكيل لجنة عليا لدعم المنتخب الوطني في كأس آسيا برئاسة الرميثي

المصدر: وام

بمباركة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، تم تشكيل لجنة عليا لدعم المنتخب الوطني الأول للكرة برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، و محمد بن ثعلوب الدرعي نائبين للرئيس.

وتقوم اللجنة بالإشراف على المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة المقبلة وتقديم الدعم المطلوب وتوفير كل عناصر النجاح له، حيث يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا "الإمارات 2019".

ويأتي تشكيل اللجنة لتوفير كل أسباب النجاح للمنتخب وتسهيل مهمته في البطولة الآسيوية.

كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للمنتخب الوطني برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة وعضوية كل من هشام الزرعوني وراشد الزعابي وحسن عبدالوهاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد والدكتور حسن سهيل وعبدالحميد المستكي وعبدالله علي الشامسي أعضاء لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة.

يذكر أن منتخبنا الوطني يلعب ضمن المجموعة الأولى في كأس آسيا إلى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلند، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني يوم الخامس من يناير في لقاء الافتتاح باستاد مدينة زايد الرياضية، فيما يواجه في الجولة الثانية نظيره المنتخب الهندي يوم 10 يناير كذلك على استاد مدينة زايد الرياضية، على أن يواجه نظيره المنتخب التايلندي في الجولة الثالثة يوم 14 يناير باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.