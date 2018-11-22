4 أندية إماراتية تترقب قرعة أبطال آسيا اليوم

المصدر: Ⅶ كوالالمبور- البيان الرياضي

يشارك عدد من أبرز نجوم كرة القدم الآسيوية في حفل سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2019، والذي يقام اليوم، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا مشاركة 4 أندية إماراتية، تشارك 3 منها في دوري المجموعات مباشرة وهي العين والوحدة والوصل فيما يخوض النصر مباراة فاصلة ضمن مباريات الملحق ضد الفائز في مباراة الدوري التمهيدي بين باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي.

ويشارك في حفل سحب القرعة النجم الإماراتي سلطان راشد والكوري الجنوبي تشوي جين-تشيول والياباني دايكي ايواماسا. ورحب داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالدعم الذي يقدمه السفراء الثلاثة عن نجوم قارة آسيا، والذين يشتهرون بالمساهمات الكبيرة التي قدموها لكرة القدم الآسيوية.

وقال: قبل أقل من أسبوعين شهدنا فوز كاشيما انتليرز بأول لقب له في دوري أبطال آسيا، بعد نهائي قوي ومثير أمام بيرسيبوليس الإيراني، في البطولة التي تعتبر مميزة على صعيد الجائزة المالية البالغة 4 ملايين دولار للبطل، وتابع النهائي رقم قياسي بلغ 100 ألف متفرج.

أضاف: في عام 2019، سيواصل الاتحاد الآسيوي البناء على النجاح الرائع من أجل مواصلة تحسين البطولة.