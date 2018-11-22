«سبورت فور أوول» تطلق جوائز نجوم الدوري

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أعلنت شبكة سبورت فور أوول الإخبارية عن إطلاق مبادرة جديدة على صفحاتها الرياضية، وهي عبارة عن عدة جوائز لتحديد النجوم منها جائزة (نجم المباراة) و(نجم الجولة) وجائزة (نجم الموسم) في مباريات دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2018-2019، والتي سيتم تحديدها من اختيار الجمهور وسيتم تدشين الفكرة بداية من الأسبوع العاشر لبطولة الدوري، والذي يبدأ الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي والذي حضره كل من عبد الرسول عبدالله مدير الشبكة وعيسى الحاجة مالك شركة EAK لوكلاء اللاعبين ومحمد لطيف ممثل شركة instat للإحصاءات.

أفكار خلاقة

وقال عبد الرسول عبدالله مدير الشبكة: نسعى دائماً للتجديد وتطبيق أفكار خلاقة تسهم في زيادة الزخم حول المسابقات المحلية، ونحرص على تقديم خدمة إعلامية وإخبارية مميزة لمتابعينا على الشبكة، من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى مشاركة الجمهور وتفاعله المباشر مع الأحداث.

ولا أبالغ حين أقول: إننا نعتبر أن جائزة اختيار (نجم المباراة) و(نجم في الجولة) هي من صناعة جمهور سبورت فور أوول، فهم فقط من سيقومون بالتصويت والاختيار، وكذلك الفائز بجائزة نجم المباراة سيكون واحداً من الجماهير، أما رجل الجولة فستمنح الجائزة للاعب، باسم جمهورنا الكريم وبناء على تصويته وأيضاً جائزة خاصة للجمهور الذي اختار نجم الجولة، وذلك بعد فرز الترشيحات لنيل جائزة الجمهور.

وبخصوص المعايير أكد عبد الرسول: إننا نحاول في سبورت فور أوول اتباع معايير واضحة تهدف لإضفاء أعلى قدر ممكن من الشفافية، والحيادية عند اختيار من يستحق جائزة الشبكة لأفضل لاعب مواطن، وكذلك أفضل لاعب أجنبي.

نسبة الاختيار

وأوضح ووفقاً للائحة اختيار أفضل لاعب في الدوري يمنح 25% من الأصوات للمديرين الفنيين لأندية دوري الخليج العربي الـ 14، و25% من الأصوات لقادة هذه الفرق، و25% للجمهور، فضلاً عن نسبة 25% لقائمة من الصحافيين والإعلاميين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقتها، ما يجعل كل جوانب التصويت حاضرة.

إعلان

أوضح عبد الرسول عبد الله أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن طريقة اختيار القائمة المختصرة بالمرشحين المستحقين للجائزة في نهاية الموسم، وستكون جائزة أفضل لاعب في الجولة دوراً استرشادياً لدخول تلك القائمة المختصرة في نهاية الموسم.