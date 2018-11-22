الجنيبي: دعم القيادة وراء تتويجنا بأفضل دوري آسيوياً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أهدى عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، جائزة أفضل دوري محترف في آسيا التي حصل عليها دوري الخليج العربي، إلى القيادة الرشيدة للدولة، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، والدعم غير المحدود الذي تجده من قبل المسؤولين في وطننا.

وأوضح رئيس لجنة دوري المحترفين، أن اللجنة حريصة على اتباع نهج القيادة التي تضع الرقم واحد هدفاً لها في كل المجالات، وهو ما حفزها على الاستمرار في مسيرة التطوير لتبقى كرة القدم الإماراتية في المقدمة دائماً، وتحافظ على صدارة الدوريات الآسيوية، مضيفاً أن الإنجاز يسهم في تعزيز المكانة الرياضية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم.

واعتبر الجنيبي تفوق دورينا على كبرى الدوريات الآسيوية إنجازاً مهماً، تحقق بفضل تضافر جهود كل أطراف منظومة دوري الخليج العربي، مؤكداً أن الجميع شركاء فيما وصل إليه دورينا من تقدم، مشيداً بالتعاون الكبير الذي تجده اللجنة من اتحاد الإمارات لكرة القدم، والأندية والرعاة والشركاء والجمهور والإعلام.

أفضل دوري

وكانت لجنة دوري المحترفين قد فازت بجائزة أفضل دوري محترف في قارة آسيا، وذلك خلال حفل جوائز منظمة صناعة الرياضة الآسيوية الذي أقيم أول من أمس في بانكوك بتايلاند.

وتفوق دوري الخليج العربي على أعرق دوريات آسيا التي نافست على الجائزة هذا العام، حيث كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن وصول ثلاثة دوريات إلى القائمة النهائية للمنافسة على هذه الجائزة، تم تقييم هذه الدوريات وترشيحها بناء على ثلاثة عشر معياراً رئيسياً إلى جانب المعايير الفرعية والتي تزيد على المائة.

ومن أهم هذه المعايير: الإدارة، الأداء المالي، التسويق والترويج، الإعلام والاتصال. وركزت نتائج هذا التقييم على الجوانب الإدارية والتنظيمية بصورة أكبر من الجانب الفني للمسابقات.

ويكرم الاتحاد الآسيوي المتميزين في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة الرياضة وتطويرها داخل القارة، حيث تنظم حفلاً سنوياً يتم فيه إعلان الفائزين في الفئات المختلفة التي يصل عددها إلى 23 فئة. وتقوم لجنة مختصة مكونة من عشرين عضواً من خبراء الصناعة بالتحكيم وإعلان المرشحين والفائزين وفقاً لمعايير كل فئة.

الآسيوي يهنئ

وقدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على لسان رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش فوز دوري الخليج العربي بجائزة أفضل دوري محترف ملهم، المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تم تقديمها أمس خلال حفل جوائز صناعة الرياضة في آسيا بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وأوضح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنشأ هذه الجوائز إيماناً برؤية ورسالة الاتحاد في دعم اتحادات الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها، مضيفاً أن الاتحاد الآسيوي يقدر مجهودات الاتحادات، ويأمل أن تلهم الجوائز الفائزين والمرشحين وبقية دول القارة لتقوية بطولاتهم وخلق ثقافة التفوق والامتياز لديهم.

شروط

جاء فوز دورينا بالجائزة بعد استيفائه للشروط والمعايير المطلوبة، حيث كان الاتحاد الآسيوي قد أطلق هذه الأداة الجديدة لتصميم الأنشطة التطويرية المثلى للاتحادات الأعضاء.