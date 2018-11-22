الانضباط تغرّم الجزيرة 30 ألف درهم

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، تغريم نادي الجزيرة 30 ألف درهم، لعدم التزامه في مواعيد مسبقة بمستحقات مالية خاصة بلاعبين ووكلاء لاعبين تصل إلى أكثر من مليوني درهم، فيما أكد عضو اللجنة، المتحدث الرسمي حمدان رشود الزيودي، أنه تقرر منح النادي مهلة حتى موعد الجلسة المقبلة المحددة يوم 28 الجاري، وفي حال عدم السداد، فإن العقوبة المالية ستصل إلى 100 ألف درهم، ويمكن للجنة اتخاذ عقوبات أخرى.