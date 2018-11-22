مفاجأة لجماهير الأبيض في نهائيات آسيا من «اتصالات»

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

تعد اتصالات مفاجأة لجماهير الأبيض خلال نهائيات كأس آسيا، سيتم الكشف عنها رسمياً قريباً، في إطار الدعم المتواصل من الشركة الوطنية للمنتخبات الوطنية والجماهير، خلال المشاركة في البطولات الكبرى، كما سبق وحدث في العديد من المناسبات الكروية والبطولات الإقليمية في السنوات الماضية، سعيا لتحقيق مزيد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن، وتعزيز مشاركة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا التي ستقام على ملاعبنا وبين جمهورنا.

جاء ذلك خلال مراسم تجديد عقد الشراكة بين اتحاد الكرة ومؤسسة اتصالات والتي أقيمت ظهر أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي، وشهدها محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور أحمد بن علي نائب رئيس أول للشؤون المؤسسية، بحضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبيد مبارك المدير الفني لاتحاد الكرة، وعبد القادر حسن مدير العلاقات العامة، وعدد من المسؤولين بالجهتين.

شراكة متواصلة

وعبر محمد بن هزام الظاهري عن سعادته بتواصل الشراكة مع اتصالات للعام التاسع على التوالي، وقال هذه المؤسسة الوطنية الرائدة قدمت العديد من المبادرات والدعم اللامحدود لاتحاد الكرة وأنشطته المختلفة وبشكل خاص المنتخبات الوطنية من مؤازرة للأبيض في العديد من البطولات، وتسيير طائرات للجماهير لحضور المباريات الدولية وتشجيع اللاعبين، وكذلك الحملات الدعائية والإعلانية لمشاركة الأبيض في البطولات القارية والعالمية، ولا ننسى الدور البارز في دعمها لمسابقة كأس رئيس الدولة، خاصة وأنها تحمل الاسم الأغلى علي قلب الجميع.

دعم الرياضة

فيما قال الدكتور أحمد بن علي إننا نعتبر هذه الرعاية امتدادا للعلاقات القوية التي تربطنا مع اتحاد الكرة والممتدة منذ سنوات، وإيمانا منا كشركة وطنية بأهمية ودعم الرياضة كدور مجتمعي مهم، ولما تعززه الرياضة من الأخلاق الحميدة لأبنائنا اللاعبين في مختلف الأنشطة، وتعزيز روح العمل الجماعي، فضلاً عن دورها المهم في تمنية المجتمع، كما نفتخر برعاية رياضة كرة القدم كوننا الشريك الأساسي لاتحاد الكرة، الذي يقدم العديد من الفعاليات المهمة لأبناء الوطن.

دعم

علم «البيان الرياضي» أن عددا من المؤسسات الوطنية تدرس فكرة شراء تذاكر مباريات منتخبنا خلال نهائيات كأس آسيا وإهدائها للجماهير لمؤازرة المنتخب.