ختام ناجح لفعاليات «هذه رياضتي» في جميع أنحاء الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت فعاليات مبادرة «هذه رياضتي»، التي تمكنت من الوصول لمئات النساء من مختلف الأعمار في جميع أنحاء الدولة، وتحفيزهن على لعب أدوار مختلفة في كرة القدم وفي مختلف مجالات الرياضة بشكل عام، وذلك قبل نحو شهر من انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019.

وشهدت فعاليات المبادرة التي أقيمت في العين وأبوظبي ودبي والشارقة، مشاركة نخبة من السيدات المؤثرات في المجال الرياضي من لاعبات المنتخب الوطني ومتخصصات في الطب الرياضي، شاركن الحضور مجموعة من الموضوعات والنقاشات حول دور المرأة في مجال الرياضة، إضافة إلى قصص نجاحهن الخاصة لإلهام الحضور لدخول مجال الرياضة.

وشهدت الفعاليات الأربع للمبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الكروية والمباريات بمشاركة الحضور.

وشملت قائمة المتحدثات المشاركة في الفعالية الأخيرة للمبادرة حورية طاهري مدربة المنتخب الوطني للسيدات، وأمل الربيع لاعبة المنتخب الوطني، ولطيفة السويدي لاعبة الهوكي الإماراتية، ومارزينا وهي أم لخمس بنات يلعبن في مختلف المراحل العمرية في المنتخب الوطني الإماراتي لكرة.

وفي تعليقها على الدور الكبير الذي لعبته الرياضة في حياة بناتها على المستوى الأكاديمي والاجتماعي، قالت مارزينا: «بناتي يفضلن ممارسة الرياضة في الملعب بدلاً من جلوسهن أمام شاشات الكمبيوتر التي تضيع المواهب وتحد منها».

وأضافت: «يجب أن تأتي الصحة في المقام الأول، ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة لكرة القدم والرياضة.