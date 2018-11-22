شراكة فنية بين نادي الشارقة وأكاديمية أياكس الهولندي

المصدر: Ⅶ الشارقة - عماد الدين إبراهيم

تدرس شركة الشارقة لكرة القدم اتفاقية توأمة وشراكة فنية متكاملة مع أكاديمية نادي أياكس أمستردام الهولندي، وذلك بعد العرض الذي قدمه كوم جروينن عضو مجلس إدارة أكاديمية أياكس بنادي الشارقة، أول من أمس، برفقة زميله جورج كازانيا،وبحضور محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، وعدد من أعضاء مجلس شركة الكرة والقائمين على قطاع المراحل السنية بالنادي، حيث استعرض الجانب الهولندي فكرة الأكاديمية وما يدور بها، والأسماء اللامعة التي تتخرج في أكاديمية النادي على مدار تاريخها الطويل.

خطوة احترافية

ووصف محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، الشراكة المقبلة بأنها ستكون بداية العمل الاحترافي لصقل المواهب ورفد النادي بنجوم من واعدة وقال: «هذه هي الخطوة الأولى في بداية العمل نحو احترافية عالية في العمل مع الأندية الكبيرة لتحقيق أقصى استفادة للاعبي ومدربي النادي خلال السنوات المقبلة، وهناك خطوات أخرى متنوعة لتطبيق هذه التجربة بشكل موسع على أرض الواقع».

الخبرات الخارجية

وتابع محسن مصبح: «الاستفادة من الخبرات الخارجية أمر مهم جداً بالنسبة للاعبينا، والاستفادة من المدربين بالخارج كذلك لهذه المدرسة العريقة، وستكون هناك معايشة والحصول على دورات سواء للاعبينا أو مدربينا أيضاً، وهي اتفاقية سيكون لها المردود الإيجابي الكبير ولن تكون حبراً على ورق، وهناك جهود كبيرة بذلها القائمون على هذه الاتفاقية سواء د. جمال صالح المدير الرياضي أو د. إيهاب سالم المدير التنفيذي لنصل إلى هذه المرحلة مع أياكس.

موافقة مبدئية

وأضاف مصبح: أبدى الجانب الهولندي رغبتهم الكبيرة في العمل معنا من خلال البنية التحتية التي شاهدوها والتقارير المتنوعة عن الفريق، وهم تابعوا ذلك على أرض الواقع من بنية تحتية قوية، والعدد الكبير من اللاعبين ومواهبنا في المراحل السنية المختلفة وكلها عوامل يدرسونها بمنتهى الدقة بعيداً عن أي عواطف خاصة وأنهم يهتمون بهذه الأكاديمية كونها ستكون الأولى لهم في المنطقة، وهذا يعني أننا كوننا نادي الشارقة سنكون محط الكرة الهولندية بشكل عام لأننا النادي الوحيد في الشرق الأوسط الذي تتم معه مثل هذه التوأمة.