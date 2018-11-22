ورشة تراخيص الأندية تناقش أبرز التعديلات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة دوري المحترفين أول من أمس، ورشة عمل تراخيص الأندية، وذلك بفندق ياس روتانا بأبوظبي. حضر الورشة مسؤولو تراخيص الأندية والإدارات المالية في الأندية المحترفة، بالإضافة إلى ممثل من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

افتتح الورشة حمد الجنيبي، مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية، حيث استعرض نتائج دورة الترخيص السابقة (2018-2019) التي شهدت حصول 13 ناديا إماراتيا على الرخصة الآسيوية لأول مرة منذ بدء تطبيق نظام التراخيص في موسم 2012-2013، كما تحدث عن فرص التحسين في الدورة الجديدة.

بعدها تطرق الجنيبي لأبرز التحديثات التي ستطرأ على لائحة تراخيص الأندية لدورة الترخيص الحالية (2019-2020)، وأبرزها إصدار كتيب لوائح الترخيص باللغتين العربية والإنجليزية بعد أن كان يصدر بالإنجليزية فقط، بالإضافة إلى عدد من التعديلات التي شملت المعيار الرياضي، المعيار القانوني، معيار الموظفين ومعيار التسويق.

وعرض الجنيبي الجدول الزمني لدورة الترخيص الحالية بناء على التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي مؤخرا، والتي على ضوئها يتعين على الأندية متابعة تسليم الملفات المطلوبة للمعايير حسب البرنامج الزمني الجديد الذي ينتهي في يوليو 2019.