فوز شباب الأهلي والبطائح في دوري الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عاندت الأرض أصحابها في جولة المنطقة الشرقية في الأسبوع السادس من دوري كرة قدم الصالات، عندما عاد فريق نادي شباب الأهلي بفوز غال ومهم من ملعب مستضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 2-1، ونجح البطائح في تحقيق الفوز على خورفكان صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3-2، وبهذه النتائج يرفع فريق نادي البطائح رصيده إلى 8 نقاط ويتجمد خورفكان في 4 نقاط، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط وتجمد اتحاد كلباء في نقطتين محافظاً على المركز التاسع والأخير.

وحول آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة الإمارات للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب، أكد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اكتمال كل التجهيزات الخاصة بالاستضافة، وقال لم يتبق لنا شيء سوى وصول الفرق والوفود المشاركة من دول غرب آسيا والاتحاد الآسيوي، وأشاد عبدالملك جاني بالدعم اللوجستي من قبل مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة على تسخير كل الإمكانات وتوفير كل أسباب النجاح والتميز في الاستضافة وإخراج التصفيات في أبهى وأجمل صورة من كل النواحي وتوجه جاني بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الرعاية الكريمة للتصفيات الآسيوية.