مجلس إدارة الوصل يهنئ أحمد بن راشد آل مكتوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقدم مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، بمناسبة حصول نادي الوصل على جائزتي أفضل شركة كرة قدم وأفضل شركة كفاءة مؤسسية، وحصول كل من اللاعب علي سالمين على جائزة أفضل لاعب كرة قدم واللاعب مبارك خليفة على جائزة أفضل لاعب في الألعاب الجماعية واللاعبة نادية علي على جائزة أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية واللاعب مبارك آل بشر على جائزة أفضل لاعب في الألعاب الفردية، واللاعب يوسف راشد على جائزة أفضل ناشئ في الألعاب الفردية ضمن برنامج نموذج دبي للتفوق الرياضي، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويؤكد مجلس إدارة النادي على أن هذه الجوائز الثمينة تأتي نتيجة رعاية سموه ومساندته الدائمة ودعمه اللامحدود لنادي الوصل وأبنائه اللاعبين، كما يهنئ مجلس إدارة نادي الوصل سمو الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمناسبة تكريمه من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لإنجازاته العديدة في المجال الرياضي.

وتتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى سموه على حرصه الدائم لدعم نادي الوصل ومتابعته المستمرة لمسيرة النادي، كما يهدي مجلس إدارة النادي هذه الجوائز إلى جميع محبي الإمبراطور الوصلاوي.