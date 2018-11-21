منصور بن محمد يكرم الفائزين ضمن "نموذج دبي للتفوق الرياضي"

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين ضمن برنامج نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسم الرياضي الماضي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار "طموح بلا حدود".

وتضمن الحفل تكريم خمسة من رواد العمل الرياضي في أندية دبي ممن ساهموا في ترسيخ قواعد العمل بالأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل، وذلك سيرًا على نهج مجلس دبي الرياضي الذي يواصل تكريم هذه الفئة المهمة تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم وهم عبدالله بن محمد بن حارب الفلاحي وخليفة سلطان محمد بن سيلمان والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبدالله عبدالرحمن الساي وجمعة غريب مبارك.

وعن فئة الأفراد، كُرم علي سالمين من الوصل كأفضل لاعب كرة قدم فيما فاز خليفة يوسف من شباب الأهلي دبي بأفضل لاعب ناشئ.

ونال مبارك محمد سالم آل بشر من الوصل جائزة أفضل لاعب في الالعاب الفردية.

وفازت شركة النصر لكرة القدم بجائزة أفضل شركة للألعاب الرياضية، فيما نالت شركة الوصل لكرة القدم جائزة أفضل قطاع ألعاب وشركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية.