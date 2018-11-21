أوزبكستان بطلة الدورة الرباعية ومنتخبنا الأولمبي ثالثاً

المصدر: Ⅶ متابعة - محمد محسن

توج منتخب أوزبكستان الأولمبي بالدورة الدولية الودية الرباعية لكرة القدم في محطتها الأخيرة، أمس، على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي، وكانت المباراة التي جمعت أوزبكستان بنظيره الكويتي قد انتهت 1-0 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، يليه منتخب اليابان 5 نقاط، ومنتخبنا الأولمبي ثالثاً بـ 4 نقاط.

وسجل هدف أوزبكستان الوحيد رحيمدوف ق27، وكانت الأفضلية النسبية له في الشوط الأول، أما الشوط الثاني فقد فرض التعادل السلبي، بالرغم من محاولات الأزرق الكويتي. وفي المباراة الأولى تعادل منتخبنا الأولمبي مع نظيره الياباني 1-1، سجل جاسم يعقوب هدف التقدم لمنتخبنا في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وأدرك يودا إياسي هدف التعادل للمنتخب الياباني في الدقيقة 71. ويهدف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة البولندي سكورزا من الودية الدولية إلى الإعداد والاستفادة الفنية للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وكان منتخبنا قد فاز على الكويت 2-1، وخسر من أوزبكستان 2-0.

شوط جيد

قدم المنتخبان الأولمبي الوطني والياباني الشوط الأول جيد المستوى، وكان منتخبنا الأكثر استحواذاً خلال العشرين دقيقة الأولى، وبادر بتهديد الكمبيوتر الياباني، عن طريق يحيى الغساني ق18، وكان أخطر فرصة لعبد الله رمضان 29 عندما سدد كرة ماكرة على مشارف منطقة الجزاء حوّلها الحارس الياباني بالكاد إلى ركنية، وواصل منتخبنا محاولاته لهز شباك الخصم، عن طريق علي صالح تصدى لها أيضاً الحارس ببراعة ق32.

في المقابل، ضغط الضيوف في فترات متفرقة من الشوط، وكان الأولمبي الياباني أخطر خلال الدقيقتين 26 و32، عن طريق اللاعب، أوجاوا، لكن تصدى لهما حارس منتخبنا عبدالرحمن العامري، وحافظ على شباكه نظيفة، بعدها هدأ اللعب نسبياً ولم تتح فرص خلال العشر دقائق التالية للمنتخبين، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

سجل منتخبنا حضوره مع ضربة بداية الشوط الثاني، وبعد فاصل من المهارات لجاسم يعقوب، حصل على ركلة جزاء إثر عرقلته من قبل تاكوما، وسدد يعقوب الركلة رائعة ق47، محرزاً أول أهداف الأبيض الأولمبي، على الوجه الآخر ضغط المنتخب الياباني بقوة وحاول هز شباك الأبيض، وكانت أخطر فرصة تسديدة خادعة للاعب مالوشي، ونجح يودا إياسي اللاعب البديل في تعديل النتيجة مستغلاً كرة عرضية سددها صاروخية لتعلن الدقيقة 71 هدف التعادل للضيوف، وفي الهجمة التالية كاد منتخبنا أن يسجل الهدف الثاني عن طريق يحيى الغساني وسددها على مرتين لكن تصدى لها الحارس ق73.

تراجع بدني

انحصرت بعدها الكرة في منتصف الملعب، وإن كان المنتخب الياباني الأقرب إلى منطقة مناورات الأبيض الأولمبي، والذي شهد تراجعاً بدنياً نسبياً في الربع ساعة الأخيرة، وكاد نيكياما أن يسجل هدف التقدم من تسديدة ماكرة ق83 تصدى لها ببراعة الحارس عبدالرحمن العامري، ويعتبر العامري نجم المباراة، حيث تصدى لـ 6 محاولات خطرة على الأقل. وكاد إياسي أن يقلب الطاولة ق 87، لكن جانبت الكرة القائم، وسط تراجع غير مبرر لمنتخبنا الأولمبي، والذي اكتفى بصد محاولات الخصم، بعدما كان نداً قوياً حتى منتصف الشوط الثاني، منفذاً العديد من الهجمات الخطرة.