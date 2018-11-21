الجزيرة يجهز خلفان وفوزي لديربي العاصمة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

يكثف فريق الجزيرة الأول لكرة القدم من تحضيراته لمواجهة الوحدة الجمعة في الجولة 10 لدوري الخليج العربي، وشملت الحصص التدريبية خلال الأسبوع الماضي، تجهيز صانع ألعاب الفريق خلفان مبارك، والمدافع محمد فوزي، من الإصابة التي لحقت بهما، وقد شاركا في التدريبات الجماعية، كما تأكد غياب الجناح أسانتي لـ 10 أيام بعد تعرضه لإصابة عضلية.

ويسعى الجهاز الفني المؤقت للجزيرة بقيادة المدرب المساعد داميان هيرتوغ إلى وصول الفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل 48 ساعة من حلول فخر أبوظبي ضيفاً على العنابي، بإستاد آل نهيان، في ديربي متجدد يتسم بالحضور الجماهيري الموسع، والندية والإثارة بصرف النظر عن الظروف التي يمر بها الفريقان أو موقعهما في قائمة الترتيب.

وتدخل المواجهة دائرة الاهتمام الكبير كون الجزيرة يحتل مركز الوصافة في قائمة ترتيب الدوري بـ 19 نقطة خلف الشارقة المتصدر 21 نقطة، أما العنابي فيطمح إلى تحسين مركزه ومغادرة المركز الخامس الذي يستقر به بـ 15 نقطة.

راحة للفريق

وكان الفريق قد حصل امس على راحة، وسيختتم تدريبه الرئيس اليوم، على ملعبه الفرعي بقصر الإمارات، وقد عمل الجهاز الفني على علاج الأخطاء والتي ظهرت خلال مواجهة الفريق في كأس الخليج للجولة الماضية والتي خسر فيها من النصر 2/1، وأهمها الأخطاء الدفاعية، وضعف التركيز في بعض أوقات المباراة، والتركيز على فاعلية الأطراف، ويتوقع أن يحل احمد ربيع بديلاً عن أسانتي في مركز الجناح، ويضع فخر أبوظبي وجهازه الفني كامل تركيزه في كيفية تخطي عقبة الوحدة الصعبة، للحفاظ على النتائج المميزة في الدوري، حيث إنه لم يخسر خلال الجولات التسع الماضية، فقد حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات.