درويش: مساندة الوصل بكأس زايد واجب وطني

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جادالله

أكد خالد درويش نجم فريق الكرة بنادي الوصل ومنتخبنا الوطني السابق أن لقاء الوصل مع الأهلي المصري غداً في إياب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية الأبطال سيحمل الكثير من المفاجآت السارة لعشاق «الإمبراطور»، مشيراً إلى أن المباراة صعبة على الفريقين، لكن الوصل قادر على تقديم الكثير وإحداث المفاجأة، مؤكدا أن مساندة الوصل في البطولة واجب وطني.

نصائح

وأضاف: لاعبو الوصل على قدر المسؤولية ومع تضافر كافة الجهود سيحقق «الإمبراطور» الهدف ويخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية، ونصيحتي للاعبين بضرورة التركيز العالي مع الحذر وعدم الاندفاع واستغلال كل الفرص المتاحة

وتابع: الأهلي فريق كبير وله تاريخه وقادر على تجاوز الظروف ويمتلك لاعبين مميزين حتى البدلاء منهم، وفي المقابل قدم الوصل مباراة كبيرة في لقاء الذهاب وكانوا على قدر المسؤولية ونثق في قدرتهم على تحقيق مردود طيب في المباراة وبذل الجهد.

وأشاد نجم الوصل ومنتخبنا الوطني السابق بجمهور الوصل، مؤكداً أن محبي «الإمبراطور» لا يحتاجون إلى دعوة ودائماً يساندون الفريق في أحلك الظروف، وقال: البطولة تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين وهو اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، كما أن الوصل هو الممثل الوحيد للإمارات في البطولة، والوقوف خلف ممثل الوطن الوحيد ودعمه واجب وطني، ليس على جمهور الوصل فحسب لكن جمهور الدولة ككل وعلى الجميع الالتفاف خلفه.

مواهب

ونفى خالد درويش أن يتأثر الوصل بغياب علي سالمين وعبد الله جاسم وخميس إسماعيل لاشتراكهم ضمن صفوف منتخبنا الوطني الذي خاض أمس لقاء ودياً أمام نظيره اليمني، مشيراً إلى أن «الإمبراطور» يذخر بالمواهب والكفاءات«، وقال: حتى لو شارك هؤلاء اللاعبون مع» الأبيض«فهم قادرون على اللعب ضمن صفوف الوصل غداً كونهم شباباً ولديهم اللياقة والقدرة على اللعب، مؤكداً أن اللاعب المحترف قادر على خوض أكثر من مباراة في عشرة أيام.

تجهيز

وتم إعلان حالة الطوارئ في «قلعة الفهود» استعداداً لمواجهة الأهلي، بتجهيز معظم العناصر لخوض المواجهة المهمة، ويتطلع أصحاب الأرض إلى إكمال المشوار الناجح في البطولة بعد الخروج بتعادل ثمين أمام الأهلي المصري في لقاء الإياب 2-2.

أكد المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل أن( الإمبراطور) يحتاج دعم «عيال زايد» بالوقوف خلف الفريق في البطولة المهمة التي يشارك فيها الوصل والتي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، لذا فإن اللقاء مسؤولية كبيرة ونتمنى من جمهور الوصل وجمهور الإمارات أن يدعمنا في هذه المواجهة المهمة.

الأهلي في زعبيل

وصلت عصر أمس بعثة فريق الأهلي المصري عبر مطار دبي، حيث خاض الفريق حصة تدريبية مسائية على ملعب زعبيل، بينما يختتم الفريقان تحضيراتهما للمباراة في السابعة مساء اليوم.

يعقد في مقر الوصل اليوم مؤتمر المدربين، ويكشف مدرب الأهلي الفرنسي باتريس كارتيرون عن تحضيرات فريقه في مؤتمر يعقد في الخامسة عصراليوم بينما يعقد مؤتمر مدرب الوصل حسن العبدولي في الخامسة والنصف عصراً.