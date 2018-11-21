فرق عجمان السنية تنتعش بقرار «الفئات الأربع»

المصدر: Ⅶ عجمان - ياسر قاسم

ارتدى قطاع المراحل السنية ومدرسة الكرة في نادي عجمان، ثوب الجدية، بعد ارتفاع عدد الفرق إلى 13 فريقاً في مختلف المراحل المتدرجة وزيادة عدد اللاعبين بشكل ملحوظ، وانتعشت فرق المراحل بعد تطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الخاص بالفئات الأربع، وبدأ النادي يجني فوائد عديدة للقرار بعد انضمام عدد من اللاعبين من مختلف الجنسيات من مواليد الدولة والمقيمين وأبناء المواطنات إلى أكثر من 4 فرق بالنادي.

وأوضح يحيى خلف المطروشي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس قطاع المراحل السنية ومدرسة الكرة، أن الفائدة كبيرة للقرار السامي، وحرص النادي على استقطاب اللاعبين الموهوبين من مختلف الجنسيات مع وضع خطط طموحة للاستفادة منهم في المستقبل القريب.

وأشار المطروشي إلى أن فرق المراحل لديها ملعبان وهناك ملعب جديد يتم تجهيزه ضمن الاهتمام الذي توليه الإدارة لتوفير البيئة المثالية خاصة بعد زيادة عدد اللاعبين، وللنادي أكاديمية يتم فيها التنسيق بشكل جيد في اختيار اللاعبين واخترنا من الأكاديمية حوالي 20 لاعباً انضموا لفرق النادي.

استفادة

وأكد يوسف دلوان مشرف مدرسة الكرة أن عجمان كحال كل الأندية استفاد كثيراً من المرسوم السامي الخاص بمشاركة اللاعبين مواليد الدولة والمقيمين وأبناء المواطنات، ففي فريق 12 سنة انضم 3 لاعبين من جزر القمر واوزبكستان و3 لاعبين من سوريا،وفي فريق 16 سنة انضم 8 لاعبين من جنسيات مختلفة ونتوقع ظهور هذه الفرق بمستويات جيدة،وفي فريق 9 سنوات لدينا 5 لاعبين من سوريا ومصر واليمن وجزر القمر وفي 10 سنوات يوجد 3 لاعبين وفي 11 سنة 3 لاعبين، وعموماً الفائدة كبيرة بعد القرار السامي للاستفادة من هذه الفئات.

عجمان والمنتخبات

وأشار يوسف دلوان إلى أن الاهتمام بقطاع المراحل السنية انعكس إيجاباً في ظهور لاعبين مميزين تم اختيارهم للمنتخبات الوطنية ففي فريق 18 سنة انضم لاعبان لمنتخب مواليد 2001-2002 هما محمد الحمادي وعبد الله راكان، والموسم الماضي انضم الحارس سيف الزعابي وانتقل بعدها لفريق الوحدة كما تم اختيار محمد الحمادي وحميد جمال ايضا الموسم الماضي وعبد الله راكان من اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخبات السنية بشكل مستمر وهذا الموسم انضم للفريق الأول بالنادي منذ معسكر الإعداد الخارجي.

الفريق الأول

وعن استفادة الفريق الأول قال: في هذا الموسم انضم عبد الرحمن احمد المهري للفريق الأول بعد إكماله الخدمة الوطنية ومعه زملاؤه عبد الرحمن راكان ومحمد صالح وعبد الله راكان وسبقهم زميلهم محمد علي شاكر الذي انضم للفريق الأول منذ 3 مواسم وهو ثمرة من حصاد الفرق السنية خاصة أنه ارتبط بالنادي من عمر 9 سنوات.

وأضاف: هدفنا انضمام لاعبين أو ثلاثة كل موسم للفريق الأول مع الحرص على وصول اللاعب لمستوى مميز للفريق الأول، بجانب أن عجمان لا يقف في طريق أي لاعب لمواصلة مشواره في نادٍ آخر بعد وصوله للمرحلة الناضجة وفي هذا الموسم أولى مجلس الإدارة اهتماماً كبيراً بالفرق السنية كما أن يحيى المطروشي رئيس قطاع المراحل ونائبه أحمد راكان يتابعان بدقة كل كبيرة وصغيرة في فطاع المراحل، والنادي لديه حاليا فرق تحت 6 و7 و8 و9 و10 و11 سنة،وهناك فرق تحت 12 و13 و14 و15 و16 و17 و18سنة، ووصلنا لعدد كبير من اللاعبين في مختلف المراحل السنية.