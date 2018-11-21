دو لاليغا يتألق في أكاديميات «دبي الرياضي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهدت منافسات تحت 16 سنة في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، فوز فريق جو برو على فريق فوكسس بنتيجة 4/‏‏0 فيما حقق فريق دو لاليغا للكفاءات العالية الفوز على أكاديمية نادي الوصل بثلاثة أهداف دون رد في المباريات التي أقيمت على ملاعب مدينة دبي الرياضية، ليتصدر بذلك فريق دو لاليغا للكفاءات العالية مجموعته بفارق الأهداف عن سيتي إف سي الأحمر، ويتواجه فريق جو برو مع فريق أكاديمية نادي الوصل فيما تواجه أكاديمية لاليغا أكاديمية الموهوبين.

تصدر فريق سيتي إف سي الأحمر تحت 14 سنة مجموعته بعد فوزه على أكاديمية الموهوبين بستة أهداف نظيفة فيما حل «الوصل» في وصافة مجموعته بعد الفوز بخماسية على أبوظبي هذا وقد تصدر فريق المدرسة الإسبانية إنييستا منافسات الفئتين تحت 12 وتحت 10 سنوات.