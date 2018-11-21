بروفة ناجحة للأبيض على درب آسيا

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

نجح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في اختبار اليمن عندما حقق الفوز عليه بنتيجة 2-0، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء أمس على ملعب نادي الوصل بدبي، والذي يأتي في إطار تحضيرات منتخبنا لانطلاقة منافسات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات مطلع يناير المقبل، وهو اللقاء الودي الثاني للأبيض في أسبوع، حيث واجه نظيره بوليفيا يوم الجمعة الماضي، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. أحرز هدفي منتخبنا في مرمى اليمن كل من سيف راشد «19»، وعلي سالمين «66».

ختام المعسكر

وبختام ودية اليمن، ينهي منتخبنا الوطني معسكره الداخلي الذي استمر نحو أسبوعين، ووصل خلاله اللاعبون إلى درجة جاهزية طيبة، سوء فنياً أو معنوياً، قبل النهائيات الآسيوية، ويعود اللاعبون إلى أنديتهم لاستئناف منافسات الدوري، على أن يعود الفريق إلى التجمع بداية من 15 ديسمبر المقبل في التجمع الأخير قبل انطلاقة منافسات كأس آسيا. وسيكون المعسكر الأخير في دبي، ويتخلله لعب مباراتين وديتين سيكونان بمنزلة بروفة أخيرة قبل نهائيات آسيا، وبداية من أول يناير سيتوجه المنتخب للعاصمة أبوظبي للدخول في أجواء البطولة والاستعداد لمواجهة البحرين في الافتتاح يوم 5 يناير المقبل.

وأجرى المدرب بعض التغييرات في تشكيلة اللعب، وشهدت مشاركة بعض العناصر التي لم تشارك في التجربة الأولى أمام بوليفيا. ودخل الأبيض اللقاء معززاً بالقوة الهجومية الثلاثية، المكوّنة من الثلاثي إسماعيل الحمادي وسيف راشد وعلي مبخوت، وسعى الإيطالي زاكيروني إلى تعزيز الشق الهجومي، والتركيز على اللمسة الأخيرة التي افتقدها الفريق خلال ودية بوليفيا، وتحقيق الفوز، لكي يطمئن الجميع على جاهزية اللاعبين الفنية لنهائيات آسيا المقبلة.

تشكيلة الأبيض

ودخل منتخبنا المباراة بتشكيلة مكونة من: خالد عيسى، فارس جمعة، وليد عباس، محمود خميس، بندر الإحبابي، أحمد برمان، علي سالمين، خميس إسماعيل، سيف راشد، إسماعيل الحمادي، وعلي مبخوت، بينما ضمّت قائمة المنتخب اليمني كل من: محمد عياش، علاء الدين نعمان، محمد فؤاد، مدير عبد ربه، محمد بارويس، أحمد عبد الحكيم، علاء الصاصي، حسين الغازي، أحمد علي، سالم عوض، عبد الواسع عبد الله.

ونجح منتخبنا في السيطرة على العشرين دقيقة الأولى، مكثفاً ضغوطه على مرمى الفريق الضيف بغية إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب، مستغلاً مهارة بندر الأحبابي وعلي مبخوت وإسماعيل الحمادي الذي تألق في خط الوسط، وأثمر الضغط المبكر عن هدف لأبيضنا في الدقيقة 19 عن طريق سيف راشد، بعد تلقيه تمريرة عرضية من إسماعيل الحمادي، سكنت شباك محمد عياش حارس مرمى اليمن، وكاد الحمادي أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة (27) عندما توغل متخطياً دفاع المنتخب اليمني، ليسدد كرة مباشرة قوية، لكن تصدى لها حارس المرمى، لتتحول إلى ركنية لم تثمر عن شيء، وتحصّل المنتخب اليمني على فرص خطرة أمام مرمى أبيضنا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأولى الذي انتهى لمصلحة منتخبنا بهدف نظيف.

تبديلات ومشاركة

وأجرى مدرب منتخبنا الإيطالي زاكيروني عدة تبديلات في الشوط الثاني لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، حيث دفع بماجد حسن بدلاً من أحمد برمان، وإسماعيل مطر بدلا من خميس إسماعيل، وطارق أحمد بدلاً من أحمد برمان وحل محمد العكبري بديلاً لسيف راشد، ونجح «الأبيض» في إضافة الهدف الثاني عن طريق علي سالمين في الدقيقة (66)، وتألق حارس منتخبنا خالد عيسى حيث انقذ مرماه من أهداف محقق، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين حتى تأتي صافرة الحكم معلنة عن نهاية الشوط الثاني والمباراة لمصلحة منتخبنا الوطني بهدفين نظيفين في مرمى المنتخب اليمني.



حضر جمهور اليمن وغاب الإماراتي

شهدت مباراة منتخبنا الوطني مع اليمن والتي أقيمت مساء أمس على ملعب الوصل تواجد جمهور يمني يقدر بألفي مشجع شجعوا فريقهم بحرارة طوال المباراة فيما غاب جمهور الإمارات الذي لم يحضر منه أكثر من 500 متفرج ولا شك في أن الغياب الجماهيري له تأثير سلبي وكان اللاعبون يتوقعون حضوراً جماهيرياً كبيراً وخاصة بعد العرض الطيب الذي قدمه الفريق أمام بوليفيا.