الهاجري: مشاركة العين في «المؤسسات» يعزز مفاهيم الاستثمار

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن قرار مشاركة النادي في دوري المؤسسات يعزز مفاهيم الاستثمار والتسويق، وجاء بعد دراسات مستفيضة، وتحليل دقيق لتعزيز مفاهيم الاستثمار والتسويق في ملف انتداب وبيع اللاعبين، وحرصاً على توسيع دائرة الاكتشاف، فضلاً عن تجنب المصاريف التي تفرض على النادي في حال رغبته في المحافظة على مواهب دون قيدها، خصوصاً وأن عدم مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية يؤثر سلباً على تطوير إمكانياته وموهبته .

وحضر الهاجري مباراة العين في دوري المؤسسات والتي فاز فيها على ترانسكو 4 - 1 باستاد سلطان بن زايد في الجولة الأولى، وقال: بعد القرار التاريخي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، بشأن الفئات الأربع حرص النادي على استقطاب عدة مواهب من مواليد الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين وتم حصر جميع اللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم في كشوفات الفرق السنية بالنادي، لتسجيلهم في قائمة فريق بمسمى (الزعيم) في دوري المؤسسات ويتم تدريبهم تحت إشراف الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للنادي بملاعب الأكاديمية.

وأضاف: نتطلع إلى الاستفادة القصوى من دخول سوق الاستثمار في تأسيس وتكوين لاعبي كرة قدم موهوبين وتحويلهم إلى محترفين. وتابع: نستهدف اللاعبين المواطنين الذين لم يتم قيدهم في كشوفات النادي، بسبب اكتمال العدد في القوائم المحددة، بالإضافة إلى أبناء المواطنات والمواليد والمقيمين وبعض الموهوبين من اللاعبين الصغار الذين ينوي النادي وضعهم ضمن لائحة الاستثمار في المستقبل والمحافظة عليهم بتوقيع عقود معهم.