الرميثي.. «وصلاوي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

يترقب الشارع الكروي المواجهة المهمة التي تجمع الوصل مع الأهلي المصري، غداً، في إياب دور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال، ولن يكون التفاعل مع ممثل الوطن في البطولة مقصوراً على «الوصلاوية» فقط، وإنما يمتد إلى بقية الأندية بمختلف انتماءاتها.

وأعلن أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، دعمه لـ «الإمبراطور» في مواجهته المصيرية وحضوره للمباراة من المدرجات بجانب جماهير الوصل، مطالباً بمؤازرة «فهود زعبيل» في اللقاء.

وغرد أحمد الرميثي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب: «الوصل ممثل الوطن لديه استحقاق عربي مهم، أسجل حضوري في المدرج الأصفر وسط الجمهور، كونوا معنا وخاصة جمهور الإمبراطور، الفريق بحاجة للدعم».

ووجدت تغريدة الرميثي الذي سيصبح وصلاوياً في تلك المواجهة تفاعلاً كبيراً خاصة من نجم منتخبنا الوطني والوصل الأسبق زهير بخيت، الذي دعا رئيس شركة الوحدة لمأدبة غداء في نفس يوم المباراة.