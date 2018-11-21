سلطان الغافري: أسعى لاستعادة مستواي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أكد سلطان الغافري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنه يسعى لاستعادة مستواه بعد عودته للمشاركة مع الفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة في مباراة النصر في الجولة السابعة، وغيبته عن الفريق في مباراتي شباب الأهلي والفجيرة في الدوري، وبني ياس في كأس الخليج العربي، قبل أن يعود للظهور مجدداً في مباراة اتحاد كلباء الأخيرة والتي انتهت لمصلحة العنابي بهدفين نظيفين.

وقال الغافري: «أعترف بأن مستواي تراجع قليلاً خلال الفترة الماضية، ولكني أسعى إلى الاجتهاد في التدريبات والعودة بقوة من أجل تقديم مستوى أفضل مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن المرحلة القادمة في غاية الأهمية بالنسبة لنا في الوحدة، وتتطلب تكاتف الجميع لإعادة الفريق إلى قمة جدول الترتيب بعد التراجع على مستوى النتائج في دوري الخليج العربي في آخر 4 مباريات، وأعتقد أن الفوز الذي حققه الفريق على اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي مهم من الناحية النفسية والمعنوية وأعاد العنابي إلى سكة الانتصارات، حيث حقق الفريق نتائج طيبة في هذه البطولة ونجحنا في تصدر مجموعتنا من دون أي خسارة أو استقبال أي هدف في شباكنا وهو ما يمنحنا ثقة أكبر في المباريات المقبلة».

غياب مبرر

وعما أشيع عن غيابه عن حصتين تدريبيتين عقب مباراة النصر أوضح: «لم أتعمد الغياب عن تدريبات الفريق بسبب ما أشيع عن الزعل من الجماهير التي انتقدتني، وهذا الأمر عار تماماً من الصحة ولا أساس له على الإطلاق ولا أعرف من أين جاء، وكل ما حدث أنني تعرضت للإصابة بالفعل بتمزق في العضلة الضامة، وخضعت للعلاج، كما أن هناك أمراً لا يعلمه أحد وهو أنني تلقيت عقب مباراة النصر اتصالاً من أحد أقاربي بمرض والدي، وهو ما جعلني أذهب سريعاً للاطمئنان عليه، وبالتالي غبت بسبب هذا الظرف الطارئ عن التدريب في اليوم التالي والمخصص للاستشفاء فقط، بينما اليوم الذي يليه كان إجازة للفريق، ولذلك استغربت من الحديث الذي انتشر عن امتناعي عن التدريب مدة يومين بسبب زعلي من انتقادات الجماهير وهو ما أحببت أن أوضحه للشارع الرياضي».

مباراة مهمة

وعن المواجهة المقبلة في ديربي العاصمة بين الوحدة والجزيرة أكد الغافري أن تركيز الفريق منصب على هذه المباراة، التي تعد واحدة من أهم مباريات الفريق هذا الموسم وندخلها بهدف واحد وهو الفوز لاستعادة النقاط التي فقدها الفريق في المباريات الأخيرة ومحاولة تقليص الفارق في الصدارة بعد أن تراجع العنابي إلى المركز الخامس، وقال: «الديربي معروف بإثارته ولا يخضع لتكهنات ونحن كلاعبين نعلم أهمية المباراة جيداً ونأمل أن نقدم نفس المستوى القوي الذي ظهرنا به في بداية الموسم، وخصوصاً أن مشوار الدوري لا يزال طويلاً والفارق في النقاط ليس بالفارق الكبير وممكن تعويضه للعودة للمنافسة».

تدريبات

يؤدي الوحدة مرانه الأساسي اليوم الأربعاء على ملعبه باستاد آل نهيان تحت إشراف المدير الفني الروماني ريجيكامب، استعداداً لمباراة الجزيرة بعد غد الجمعة في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.