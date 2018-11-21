عبد السلام جمعة: الظفرة تجاوز خسارة النصر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

أكد عبد السلام جمعة مدير الظفرة، تجاوز فريقه للخسارة التي تعرض لها الفريق أمام النصر 4-1 في منافسة كأس الخليج العربي مؤخراً، والتركيز على مباراة شباب الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري يوم السبت المقبل.

وقال جمعة: «لم نقدم مستوى جيداً أمام النصر، الخصم تفوق علينا واستحق الفوز بعد الأداء الذي قدمه، لكن لابد من الاستفادة من التجربة والأخطاء التي صاحبت الأداء، والتي وقف عليها الجهاز الفني خلال المباراة لمراجعتها وتصحيحها حتى يكون الأداء أفضل في المواجهات المقبلة».

واعتبر مدير الظفرة، أن تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة مثل ميليسي ودوس سانتوس بمنحهم فرصة المشاركة كانت نقطة إيجابية في المباراة، مشيراً إلى ضرورة تواجد الثنائي الأجنبي في مباراة شباب الأهلي وبقية الجولات.

وأكد عبد السلام جمعة، أهمية عودة الفريق للانتصارات في الدوري، خاصة بعد أن خسر الجولتين الماضيتين في المنافسة.

وأضاف: «نحتاج إلى الفوز في مباراة السبت وتحسين موقفنا في الدوري، المهمة ليست سهلة لأن الخصم فريق كبير وقوي ولديه دوافعه أيضاً، لذلك على اللاعبين مضاعفة المجهود واللعب بإصرار أكبر لتحقيق الفوز الذي نحتاج إليه في هذه المرحلة المهمة».

وأعلن مدير الظفرة ثقته في لاعبيه، ذاكراً أن الفريق يضم عناصر جيدة وقال: «قدمنا مستويات جيدة في العديد من المواجهات وأخفقنا في أخرى، بشكل عام الفريق جيد وإذا حالفه التوفيق يمكنه أن يحصد النقاط التي تضعه في مركز جيد».

كشف مدير الظفرة عن مواصلة غياب المدافع عبد الرحمن يوسف الذي كان قد تعرض للإصابة في الجولة الثانية من الدوري، وغاب بعدها عن جميع المشاركات.