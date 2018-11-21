النصر يجدد عقد إبراهيم عيسى حتى 2022

المصدر: Ⅶ دبي ـ عدنان الغربي

جددت شركة الكرة بنادي النصر عقد إبراهيم عيسى حارس الفريق الأول لمدة 3 سنوات ، حتى 2022 ، وخطف اللاعب الأنظار في الفترة الأخيرة ، بعد إصابة زميله أحمد شامبيه .

من ناحبة اخرى يغادر وفد نادي النصر إلى كوالالمبور صباح اليوم، لحضور قرعة دوري أبطال آسيا التي تقام غداً ويترأس الوفد هاشم عبيد مدير فريق الكرة ، ويخوض النصر مباراة الملحق الآسيوي 19 فبراير المقبل أمام الفائز من مباراة باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي.

ويشارك في دوري أبطال آسيا العين والوحدة والوصل فيما يخوض النصر مباراة فاصلة ضمن الملحق.