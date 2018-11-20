الورود الصفراء في استقبال بعثة الأهلي المصري لدى وصوله دبي

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

وصلت مساء اليوم بعثة فريق الأهلي المصري عبر مطار دبي الدولي لملاقاة الوصل بعد غدٍ الخميس في إياب دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وكان في استقبال البعثة عدد من مسؤولي نادي الوصل الذين حرصوا على استقبالهم بالورود الصفراء.

ويقيم الفريق المصري في أحد الفنادق القريبة من نادي الوصل حيث يؤدي مساء غدٍ حصة تدريبية ختامية على ملعب زعبيل الذي يستضيف المباراة المهمة في ظل تطلع الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، حيث يعول "الإمبراطور" على عاملي الأرض والجمهور في تحقيق طموحه.

ونفدت أمس التذاكر المخصصة لجمهور الأهلي المصري والمقدرة بـ 2300 مقعد بناء على لائحة المسابقة التي تمنح 25% من الملعب لجمهور الفريق الضيف حيث تسابق محبو الأهلي في الحصول على تذكرة والتي نفدت بعد ساعات قليلة من طرحها للبيع.