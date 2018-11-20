دوري الخليج العربي يفوز بجائزة الأفضل في آسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت لجنة دوري المحترفين بجائزة أفضل دوري محترف داخل قارة آسيا وذلك خلال حفل جوائز منظمة صناعة الرياضة الآسيوية الذي أقيم الليلة في بانكوك، تايلاند.

ووفقا لموقع دوري الخليج العربي، تفوق دوري الخليج العربي على أعرق دوريات آسيا التي نافست على الجائزة هذا العام، حيث كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن وصول ثلاثة دوريات إلى القائمة النهائية للمنافسة على هذه الجائزة.

وتم تقييم هذه الدوريات وترشيحها بناء على ثلاثة عشر معيارًا رئيسيًا إلى جانب المعايير الفرعية والتي تزيد على المائة. ومن أهم هذه المعايير: الإدارة، الأداء المالي، التسويق والترويج، الإعلام والاتصال. وركزت نتائج هذا التقييم على الجوانب الإدارية والتنظيمية بصورة أكبر من الجانب الفني للمسابقات.

ويكرم الاتحاد الآسيوي المتميزين في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة الرياضة وتطويرها داخل القارة، حيث تنظم حفلًا سنويًا يتم فيه إعلان الفائزين في الفئات المختلفة التي يصل عددها إلى 23 فئة. وتقوم لجنة مختصة مكونة من عشرين عضوًا من خبراء الصناعة بالتحكيم وإعلان المرشحين والفائزين وفقًا لمعايير كل فئة.