سالسيدو: قادمون إلى الإمارات للفوز بالمونديال

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

حافظ نادي شيفاز غوادالاخارا على الهيمنة المكسيكية على بطولات الكونكاكاف، والتي استمرت قرابة عقد ونصف بفوزه باللقب القاري، ليضمن بذلك زيارة أبوظبي والعين، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، التي تقام في ديسمبر.

وتفوّق النادي في نهائي البطولة على نادي تورنتو لكرة القدم، والفائز بدوري النخبة الأميركي لكرة القدم (MLS) بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد شوطين حماسيين، ليحصل على لقبه كبطل دوري أبطال الكونكاكاف.

وأثار أداء الفريق المميز إعجاب الجميع، إذ ضمن لهم الفوز بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم للمرة 12، ودفعهم بخطى ثابتة نحو المشاركة في البطولات القارية.

وشكّل الانسجام المذهل بين لاعبي الفريق، مثار دهشة واحترام الحضور، وحتى أكبر الأندية العالمية، فقد حقق هذا الفريق المتميز إنجازاته بجهود ومهارة لاعبيه المحليين والمكسيكيين، وهذا ما يُعَدّ سابقة في عالم كرة القدم الحالي.

لا يخفى على أحد أن الكابتن كارلوس سالسيدو، لاعب المنتخب السابق، يستعد للقدوم مع فريقه إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أقل من شهر، للمنافسة على لقب البطولة.

ويبلغ سالسيدو من العمر 38 عاماً، وهو اليوم قائد النادي الذي حجز له أول مكان بين الأبطال الستة للقارات في كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وقد تحدث عن ذلك بقوله: «لطالما كانت منافسة أكبر الأندية في العالم أمراً في غاية التشويق، ولا شك أن كأس العالم للأندية سيكون مناسبة لا تنسى لجميع أفراد النادي».

وأوضح سالسيدو: «استعداداتنا للبطولة هي ذاتها، فالنادي لا يغيّر طريقة لعبه، إلا أنه لا شك يمتلك اليوم حافزاً كبيراً للفوز.

ونحن ذاهبون إلى البطولة لنفوز بها». وتابع: «نعرف أننا ذاهبون للمنافسة، وسنلعب ضد أفضل الفرق، ولا شك أننا نحتاج للاستعداد لذلك، غير أن نهجنا في اللعب لن يتغير كثيراً، إنه الفوز، ولا شيء غيره. نحن مستعدون للعب بنفس المستوى الذي سيقدمه أي فريق في البطولة، وسنتسلح بآمال عالية وهدف واضح للارتقاء أكثر بمسيرتنا الكروية».

رسالة

يتوجه الكابتن برسالة بسيطة ومباشرة إلى جميع عشاق النادي حول العالم ومشجعيه في البطولة، بالقول: «ثابروا على دعمنا وتشجيعنا. لطالما كان عشاق شيفاز جزءاً أساسياً في فوزنا، فالدعم يحفزنا دوماً لتقديم المزيد على أرض الملعب.

نعد مشجعينا بأننا سنبذل قصارى جهدنا لرفع اسم شيفاز والمكسيك عالياً، حافظوا على دعمكم لنا، واستمتعوا بمتابعة أبطالنا في هذه البطولة العالمية. أدعو جميع عشاق النادي إلى مشاطرتنا الطموح في تحقيق بصمة لا تُنسى في هذه البطولة».

مسيرة

يختار سالسيدو، الذي فاز بـ 124 مباراة للمكسيك، أن يسلط الضوء على جوانب من مسيرته المهنية الشخصية على طريق الوصول إلى كأس العالم للأندية الإمارات 2018، مع ناديه المحلي، ويركز على هدف الفريق بالفوز، وليس الاستمتاع بالضيافة العربية والأجواء الإماراتية المميزة فحسب. وكان سالسيدو قد بدأ حياته المهنية في نادي بلدته لينتقل إلى أوروبا، حيث أمضى خمسة مواسم مع عمالقة هولندا بي إس في إيندهوفن، وعاماً في إنجلترا مع فولهام، قبل أن يعود للمكسيك عام 2011.

ويقول في ذلك: «يشكّل هذا الإنجاز حدثاً هاماً في مسيرتي المهنية، وقد حظيت بفرصة المشاركة في بطولات عالمية مع منتخب المكسيك والأندية التي سبق أن لعبت لها في دوري أبطال أوروبا، وهي جميعها بطولات هامة، ولكن هذه البطولة لها نكهة مختلفة، إنها كأس العالم للأندية. وكما يتضح من اسمها، فإنها تضم أفضل الأندية في العالم، وفي الحقيقة، أرى في هذه المشاركة واحدةً من أهم المحطات في مسيرتي الاحترافية كلاعب كرة قدم».

15

سيلعب النادي المكسيكي أولى مبارياته ضد كاشيما أنتلرز في الـ 15 ديسمبر على أرض استاد هزاع بن زايد في مدينة العين؛ حيث تنطلق صافرة البداية في الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت الإمارات. وسيواجه الفائز من هذه المباراة نادي ريال مدريد في مباراة نصف النهائي التي ستقام الأربعاء الموافق 19 ديسمبر في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.