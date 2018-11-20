لاعبو الإمارات خارج ترشيحات جائزة الأفضل «الآسيوي» !

المصدر: Ⅶ دبي ـ إيهاب زهدي

يغيب لاعبو الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2014، عن قائمة المرشحين النهائية، للفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، عن الثلاثي المرشح لنيل الجائزة في 2018، بدون وجود لأي لاعب إماراتي.

ضمت القائمة النهائية لاعبين من كاشيما أنتليرز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا 2018 هما سوزوكي، وكينتو ميساو، بطل دوري أبطال آسيا 2018، ويقام حفل الجوائز 28 الجاري في مسقط عاصمة سلطنة عمان.

وكان ظهور لاعبي الإمارات ضمن قوائم المرشحين لنيل الجائزة بدأ في السنوات الأخيرة، بفوز أحمد خليل لاعب شباب الأهلي، بلقب أفضل لاعب في 2015، كما فاز عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب الهلال السعودي، الجائزة نفسها عام 2016، عندما كان لاعباً في العين، كما كان «عموري» ضمن القائمة النهائية للمرشحين لنيل الجائزة عام 2017، ونالها السوري عمر خريبين.

والغريب أن قائمة المرشحين لنيل جوائز الاتحاد الآسيوي بشأن الأفضل في عدد من الفئات مثل أفضل مدرب وأفضل اتحاد وأفضل حكم لم تتضمن أي مرشحين إماراتيين للمرة الأولى أيضاً، ومنذ سنوات طويلة.