«شباب الصالات» يواصل الاستعداد «للآسيوية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أنهى منتخب شباب الإمارات لكرة الصالات تجمعه المغلق في فندق اتحاد الكرة بالخوانيج أول من أمس، بعد سلسلة من التدريبات الصباحية والمسائية على ملعبه في صالة اتحاد الكرة وتتواصل التجمعات بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة في فندق اتحاد الكرة وفي فنادق المنطقة الشرقية ضمن تحضيرات الأبيض الشاب للتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الدولة على ملعب صالة زايد آل نهيان في الفجيرة برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

ويواجه الأبيض في التصفيات التي بدا العد التنازلي لها منتخبي البحرين والعراق في الجولتين الأولى والثانية ضمن تصفيات غرب آسيا، وكانت قائمة الأبيض الشاب قد شهدت تعديلات طفيفة وتم اضافة أربعة لاعبين جدد للقائمة النهائية عمر ذياب وفهد باروت من اتحاد كلباء وعلي احمد صالح والموهوب حميد الشحي وإبراهيم علي من نادي الإمارات وسيلعب المنتخب مباراة ودية في السادسة من مساء غد الأربعاء امام الظفرة في صالة اتحاد الكرة بالخوانيج وفقاً لبرمجة المباريات الودية التي وضعتها اللجنة التنفيذية لكرة الصالات باللعب مع الفريق الذي لا يشارك في الدوري في كل جولة مما كان له الأثر الإيجابي في دعم مسيرة الاعداد.

مواجهات

على جانب آخر، يشهد دوري كرة الصالات في نسخته العاشرة في السابعة من مساء اليوم، مباراتين ضمن مواجهات الأسبوع السادس من المنافسة، حيث يلتقي خورفكان مع البطائح، واتحاد كلباء مع شباب الأهلي، وتستكمل الجولة غداً بمباراتي دبا الحصن مع الحمرية، والنصر مع مليحة، وتعتبر هذه الجولة هي جولة المنطقة الشرقية كون كل المباريات تلعب في مدن الساحل الشرقي باستثناء لقاء النصر مع ضيفه مليحة وهي المباراة الوحيدة التي ستكون خارج المنطقة الشرقية.

يحتل فريق البطائح المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بعد أن خسر مباراته في الأسبوع الماضي امام العميد النصراوي بهدفين نظيفين، ويواجه البطائح مشكلة كبيرة في التسجيل واغتنام الفرص ويعتبر من أكثر واسرع الفرق وصولاً إلى المرمى، لكنه يفتقد اللمسة الأخيرة وترجمة الكرات السهلة إلى أهداف، فضلاً عن كونه يضم لاعبين جيدين وتوفر له الإدارة كل الإمكانات التي تجعل منه منافساً او على الأقل قوة ضاربة في اللعبة.

أما فريق خورفكان فيحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط وهو من الفرق التي تتميز بشخصية قوية في التكتيك الدفاعي ويضم الفريق أيضا لاعبين يمتلكون خبرة جيدة في اللعبة، فضلاً عن العناصر الشابة المميزة التي تواصل التألق من مباراة إلى أخرى، ويصعب على أي فريق العودة إلى المباراة في حال تقدم فريق خورفكان بهدف او هدفين.

لقاء

على ملعب صالة نادي اتحاد كلباء، سيكون اللقاء القوي بين النمور أصحاب الأرض والجمهور أمام تحدي الفرسان شباب الأهلي، ويحتل اتحاد كلباء المركز المركز الأخير برصيد نقطتين بعد خسارة آخر مبارياته من دبا الحصن 5-2 وكان شباب الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط قد فاز على مليحة 3-2 ويستحق فريق شباب الأهلي الإشادة والتقدير كونه قدم للعبة نجوماً جدداً فرضوا انفسهم في الساحة من الوهلة الأولى وهم الثلاثي حسين مال الله وعبدالله راشد ووليد محمد بشر الذين اصبحوا من اللاعبين الذين يشار اليهم بالبنان وباتوا امام تحدٍ خاص مع الجمهور ومع انفسهم.