الشارة ورسائل نيغريدو

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

لم تخطئ إدارة النصر عندما منحت الإسباني نيغريدو شارة القيادة، بعد أن ألهب حماس زملائه داخل الملعب والجماهير بتغريداته التحفيزية قبل كل مباراة.

يتعامل نيغريدو بعقلية المدرب وليس فقط «الكابتن»، ويسعى دائماً لإخراج زملائه من أي إحباطات، ويشد من أزرهم لتحقيق الانتصارات.

وقبل مباراة الفجيرة في الجولة 5 للدوري، غرد نيغريدو على «تويتر» وكتب: «نركّز على الغد، هيا بنا» ملمّحاً إلى ضرورة طي الهزائم الأربع، وغرد قبل مواجهة الوحدة في الجولة 7 وكتب «نريد المزيد»، بعدما حقق النصر انتصارين متتاليين أمام الفجيرة والوصل، وقال في تغريدة : «الطريق الوحيد لتحقيق الانتصارات، هو الاجتهاد في العمل، هيّا بنا»، وعندما توالت النتائج الإيجابية كتب نيغريدو: «أنا فخور بالفريق»، وتجد تغريدات نيغريدو تفاعلاً كبيراً من متابعيه في الإمارات وخارجها.