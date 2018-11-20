صور لاعبي الفجيرة تزيّن غرفة تبديل الملابس

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

في خطوة جديدة تحاكي الأندية العالمية، وضعت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة صور لاعبي الفريق الأول على جدران غرفة تغيير الملابس بالنادي، حيث بات كل لاعب يجد على مقعده المخصص له داخل الغرفة صورته أعلى مقعده إلى جانب أطقم النادي من قمصان وأحذية وغيرها من الأغراض التي يستخدمها في المباريات أو التدريبات، وبالفعل وجدت هذه الخطوة القبول والاستحسان من قبل اللاعبين والجهاز الفني، لتصبح بالفعل خطوة تليق باستاد الفجيرة والذي يعد من الملاعب التي يشار لها بالبنان في الدولة.

على الرغم من خوض أبناء العمومة الفجيرة ودبا مبارياتهما ضمن مسابقتي كأس ودوري الخليج العربي والضغط المستمر على أرضية الملعب الرئيسي، إلا أن الاحترافية العالية من قبل القائمين على الاستاد، إلى جانب أعمال التطور والتحديث المستمرة في كل مرافق الملعب الذي يطلق عليه (الأنيق)، والذي دائماً ما يوليه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، جل اهتمامه وهو ما ظهر بوضوح على كافة المرافق.

تخصيص

كما قامت الإدارة بتخصيص شركة خاصة تقوم بتنظيف المدرجات عقب نهاية كل مباراة فضلاً عن نزول عمالها بين شوطي كل مباراة من أجل إعادة النجيل الطبيعي إلى وضعيته، عن طريق أدوات يدوية ومعاول تُنجز المهمة في دقائق معدودة وقبيل إعلان الحكم بدء أحداث الشوط الثاني بوقت كافٍ، يذكر أن، استاد الفجيرة يحتوي أيضاً على العديد من غرف تبديل الملابس التي تبهر الزائرين والضيوف من كافة الفرق.