هاشيك: أداؤنا في «كأس الخليج» تحضير جيد للدوري

المصدر: Ⅶ الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أكد التشيكي إيفان هاشيك مدرب فريق الفجيرة، أن النتيجة الجيدة والأداء المميز الذي ظهر به فريقه أمام الشارقة ضمن مواجهات كأس الخليج العربي لكرة القدم، تحضير جيد لمواجهات الدوري، التي تعد الأهم لفريقه، ويركز عليها بصورة كبيرة، ويعمل على تحضير اللاعبين لها من خلال مسابقة «الكأس»، حيث منحنا الفرصة للاعبين الشباب. وقال: نركز على بطولة دوري الخليج العربي التي يعتبرها الأهم بالنسبة له، وقال: كانت جميع مواجهات الفريق في الكأس تحضيراً للدوري، الذي نعمل خلاله على تقديم الأفضل ، ونأمل في ختام الدور الأول في مركز جيد، وهذا لن يأتي إلا بمضاعفة الجهود.

وأعرب عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، عن رضائه عن فريقه، وقال: راضٍ عن أداء اللاعبين في هذه البطولة على الرغم من النتائج السلبية، باستثناء مباراة العين، لم أكن راضياً عنها ولا عن اللاعبين وما قدموه فيها، وقد أدى غياب العناصر المهمة والرئيسية لهذه النتائج، ولكنني فخور باللاعبين، وسيكونون أقوى مستقبلاً.

وأكد العنبري أن جميع المواجهات لا تخلو من سلبيات وإيجابيات، وقال: علينا أن ننسى بطولة الكأس ونركز على الدوري. وأشاد بإيجابيات المباراة، حيث سجّل محمد إبراهيم هدفاً، وظهر عمر جمعة ومحمد الشحي بمستوى جيد، وقال: يجب علينا الاجتهاد، مع العمل بالعناصر المتوفرة لدينا، وأنا فخور بهم والمستقبل في علم الغيب

وحول تراجع مستوى محين خليفة، قال العنبري: محين عنصر مهم للفريق، وبذل مجهوداً جيداً، لكنه افتقد شوكوروف في المباراة، حيث كان البديل أحمد سرور لاعباً شاباً، وقد قدّم مستوى جيداً.