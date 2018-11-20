العبدولي ينشد دعم الجمهور أمام الأهلي المصري

المصدر: Ⅶ دبي ـ عز الدين جاد الله

ناشد المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، جمهور فريقه والإمارات بدعم الوصل في مواجهته المصيرية أمام الأهلي المصري.

وقال العبدولي: إن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مقولة مشهورة وهي «البيت متوحد»، والوصل لا يمثل نفسه في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكنه يمثل دولة الإمارات كلها ويمثل الجميع.

ويلتقي الوصل بضيفه الأهلي المصري في السابعة والنصف بعد غدٍ الخميس على ملعب «الفهود» بزعبيل، في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، في لقاء مصيري سيحدد المتأهل للدور ربع النهائي للبطولة، حيث نجح الوصل في تقديم أداء جيد في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية أمام الأهلي وتعادل 2 ـ 2، ويتطلع إلى استمرار الأداء الجيد في لقاء الإياب وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، حيث يكفيه التعادل السلبي دون أهداف أو الإيجابي 1 ـ 1 أو الفوز بأي نتيجة للتأهل مباشرة.

دعم

وأضاف العبدولي: نحتاج دعم «عيال زايد» بالوقوف خلف الفريق في البطولة المهمة التي يشارك فيها الوصل والتي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، لذا فإن اللقاء مسؤولية كبيرة ونتمنى من جمهور الوصل وجمهور الإمارات أن يدعمنا في هذه المواجهة المهمة. وقال مدرب الوصل: سنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونتطلع إلى رسم البسمة على وجه أهل الإمارات.

وصول الأهلي

وتصل في الثالثة من عصر اليوم بعثة الأهلي المصري إلى دبي قادمة من القاهرة، حيث ستقيم في أحد الفنادق القريبة من النادي، وسبقها وصول سمير عدلي المدير الإداري للنادي المصري للترتيب لوصول بعثة فريق بلاده، كما تعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً يوم غدٍ في الخامسة مساء ويخصص لمدرب الأهلي الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يكشف عن تحضيرات فريقه للبطولة، بينما يعقد مؤتمر مدرب الوصل حسن العبدولي في الخامسة والنصف، ويخوض الفريقان تدريبهما الختامي مساء غد على ملعب المباراة بزعبيل.

أسعار التذاكر

وفي السياق نفسه شهدت ساحة وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» حالة من الاستياء من قبل جمهور نادي الوصل فور الإعلان عن أسعار تذاكر المباراة، التي اعتبروها مرتفعة مقارنة بمباريات كبرى أخرى ومنها على سبيل المثال لقاء الوصل بنظيره جدة السعودي، وكذلك سعر تذكرة نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة يناير المقبل والذي لن يتجاوز 50 درهماً. وكان النادي قد حدد أسعار التذاكر بـ300 درهم للمقصورة، و100 درهم للدرجة الأولى و50 درهماً للدرجة الثانية.

وأعلنت إدارة الوصل عن تخصيص 25% لجمهور الأهلي المصري وهو ما يقدر بـ2300 تذكرة وهي النسبة المحددة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم للفريق الضيف. كما أعلن النادي بالسماح لمجندي الخدمة الوطنية وأصحاب الهمم بدخول مدرجات الدرجة الثانية مجاناً.