أمل بوشلاخ تُشارك في اجتماع «خليجي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شاركت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم في الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الأربعاء الماضي، من أجل مناقشة وبحث إقامة أول بطولة خليجية لكرة القدم الصالات على مستوى السيدات، وذلك بحضور ممثلي الاتحادات الخليجية. وأوضحت عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الاجتماع جاء مثمراً، حيث تم التطرق لكافة الأمور التنظيمية واللائحة الخاصة في البطولة المقترح إقامتها في شهر سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل، مشيرة إلى أن الاجتماع بحث كذلك سبل تعزيز التعاون المشترك في نشاط كرة قدم السيدات من خلال إقامة دورات تدريبية للحكمات والمدربات، بهدف النهوض بكافة عناصر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسي كرة السيدات.