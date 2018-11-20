8 مكاسب للنصر في 90 دقيقة

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

حقق النصر 8 مكاسب في 90 دقيقة خلال مباراته التي جمعته أول من أمس بنظيره الظفرة، في مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، الأول تحقيق الفوز بنتيجة 4 - 1 وتصدر المجموعة الثانية بجدارة وبالعلامة الكاملة (15 نقطة)، والثاني: قدرة الفريق على التأقلم مع الغيابات، حيث افتقد العميد إلى 9 لاعبين لأسباب مختلفة، إلى جانب عدم مشاركة الإسباني ألفارو نيغريدو وعامر مبارك ومحمد عايض لأسباب فنية، والثالث: الوقوف على جاهزية حبيب الفردان، الذي تألق بتسجيله ثنائية، وبروزه بشكل لافت وسط الملعب، بتمريراته الرائعة، والربط بين الخطوط الثلاثة، ليشكل إضافة مهمة للفريق في خطة صانع اللعب.

والرابع: عودة خالد جلال بعد غياب استمر 9 أشهر، حيث ابتعد عن الفريق منذ 9 فبراير الماضي، بسبب إصابة في الركبة، وجاءت عودته في مباراة الظفرة أول من أمس، لتقدم حلولاً إضافية للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش.

والخامس: ميلاد لاعب موهوب، وهو محمد الجسمي، الذي خطف الأنظار إليه بتسجيله هدفاً عالمياً، وتألقه اللافت في تقديم حلول هجومية للفريق.

والسادس: عودة مشاركة سالم صالح بعد غياب طويل، الأمر الذي سيعزز ثقته بنفسه، باعتباره أحد الأوراق الهجومية في تشكيلة النصر.

والسابع: إراحة الإسباني ألفارو نيغريدو لمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس، بعد ماراثون المباريات في الفترة الأخيرة.

والثامن: استعادة الحارس محمد يوسف ثقته بنفسه، بعد البداية الصعبة في بداية الموسم، وقبوله 13 هدفاً في مرماه في الجولات الأربع الأولى.

فرصة

أكد الصربي يوفانوفيتش مدرب النصر، أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً أمام الظفرة، في مباراة قدم خلالها مستويات عالية من جميع اللاعبين، وقال: قدمنا أفضل مباراة في كأس الخليج العربي هذا الموسم، أنا راضٍ جداً عن أداء اللاعبين، خاصة أننا قمنا بتغيير كامل للفريق، ومنحنا الفرصة لبعض العناصر الذين لم يشاركوا معنا منذ بداية الموسم.

وكشف المدرب الصربي أن هدف النصر، كان العبور إلى ربع النهائي، وأن الفريق خاض كل المباريات بجدية، وهو ما منحه العلامة الكاملة من 5 جولات، مشيراً إلى أنه بالرغم من حجز بطاقة التأهل منذ الجولة الماضية، إلا أن اللاعبين دخلوا مباراة الظفرة بتركيز تامّ، ولعبوا بمستوى عالٍ.

إيجابيات

ونوه يوفانوفيتش بأن النصر خرج بالعديد من الإيجابيات من مسابقة كأس الخليج العربي، أبرزها مشاركة اللاعبين العائدين من الإصابة، ورفع جاهزيتهم للاستفادة بخدماتهم في المباريات المقبلة.

وأثنى يوفانوفيتش على المستوى الذي ظهر عليه المهاجم سالم صالح، بعد غياب طويل عن المباريات، إضافة إلى خالد جلال، وحبيب الفردان، الذي قدم أداء تصاعدياً، بعد مشاركته في الجولة الماضية أمام الجزيرة، مشيراً إلى أنه اختار إراحة الإسباني ألفارو نيغريدو، من أجل منح الفرصة لسالم صالح.

اتجاه واحد

أكد الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة، أن مباراة فريقه والنصر، كانت في اتجاه واحد، لمصلحة النصر، والذي يستحق التهنئة بالفوز المستحقّ، وقال: علينا أن ننسى هذه المباراة في أسرع وقت ممكن، ونبدأ في التفكير في المواجهة المهمة أمام شباب الأهلي السبت المقبل.

وعبّر رازوفيتش عن تفاؤله بقدرة فريقه على التأهل إلى ربع النهائي، خصوصاً أن ما زال يملك مصيره بين يديه، عندما يلتقي الجزيرة على أرضه في الجولة المقبلة، مشيراً إلى أن الظفرة يملك عناصر جيدة، وبإمكانه الذهاب بعيداً في هذه المسابقة، لكن تركيز الفريق سيكون على مواجهة شباب الأهلي في دوري الخليج العربي المهمة.