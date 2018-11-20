مواجهات حاسمة في منافسات « أبطال دو»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهدت الجولة الثانية من كأسي مدارس وفرجان الإمارات ضمن فعاليات منصة أبطال دو لكرة القدم، مواجهات حاسمة في كافة مباريات المنصة الكشفية الوحيدة للاحتراف عالمياً بالشراكة مع الدوري الإسباني «لاليغا»، كما شهدت استمرار إقبال اللاعبين الشباب من أبوظبي والعين للمشاركة في البطولة التي تمهّد الطريق للاعبين الموهوبين لتحقيق أحلامهم في الاحتراف.

وشهدت الجولة الثانية توافد الأهل والأصدقاء لتشجيع اللاعبين، وحثهم على بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز، كما شهدت كذلك مباريات الفتيات حماساً مُنقطع النظير، وأبهرت كشافي لاليغا الذين أشاروا إلى التطور الملحوظ في مستويات الفتيات، وهو ما يعكس المجهود المبذول من قبل المُعلمين والمُدربين، مؤكدين أن فريق الكشافين سيعمل جاهداً لاختيار أفضل اللاعبات لضمهن إلى مركز دو لاليغا للكفاءات العالية، لتعزيز كرة القدم النسائية وتمكين المرأة في الإمارات.

من جانبه، قال مايكل نيل مُدرب فريق ثيسل للفتيات: «منصة أبطال دو تمثل أولوية للفريق، من الصعب أن تجد بطولة بهذا التنظيم لكرة قدم الفتيات، وتجد 14 فريقاً يُنافسك على لقب البطولة، نود أن نشكر القائمين على هذه البطولة لإتاحة هذه الفرصة للفتيات».

بدوره، أوضح باسكال ديفين مُدرب فريق مدرسة سعد بن معاذ: «هذه هي المرة الأولى التي نُشارك فيها في منصة أبطال دو، وكمُدرب لفريق مدرسة حكومية أرى أن البطولة تمنحنا فرصة رائعة للتباري أمام جميع أنواع المدارس، وتتيح للاعبينا مُباريات تنافسية رائعة».