الوصلاوي عبد الله صالح يخضع للتأهيل تمهيداً لعودته

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان الرياضي

بدأ مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل عبد الله صالح في التعافي، حيث يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف تمهيداً لعودته للمستطيل الأخضر مطلع الدور الثاني لدوري الخليج العربي. وأجرى عبد الله صالح عملية جراحية في كاحل القدم، مطلع سبتمبر الماضي، كللت بالنجاح والتي تولى الإشراف عليها مركز فيفا الطبي المتميز بدبي والذي يستقطب عدداً من النجوم في عالم الساحرة المستديرة لما يتمتع به المركز من سمعة طيبة للكوادر الطبية التي تشرف على علاج اللاعبين المصابين، والمؤهلة على أعلى مستوى تحت قيادة الطبيب العربي التونسي مراد الغريري فضلاً عن السمعة الكبيرة التي تتمتع بها دبي.

غياب

وكان عبدالله صالح قد تعرض للإصابة بسبب اصطدام عنيف مع أحمد العكبري لاعب الوحدة خلال مواجهة الفريقين، في الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، والتي انتهت بفوز العنابي، وأعلن نادي الوصل وقتها عبر حسابه الرسمي عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب، والتي غيبته عن الملاعب لمدة 4 أشهر حيث بدأ المدافع الأساسي في التعافي.

اعتماد

ويعد عبد الله صالح من اللاعبين المهمين في صفوف «الإمبراطور» حيث تعتمد عليه الأجهزة الفنية في تشكيلة الفريق الأساسية لسد الثغرات الدفاعية والتي أثبت فيها صالح براعة منقطعة النظير، وتشكل عودته لصفوف «الإمبراطور» إضافة قوية للفريق الذي يتطلع إلى إعادة ترتيب صفوفه قبل انطلاقة الدوري الثاني للدوري وفتح باب الانتقالات الشتوية.

على جانب آخر، يفتقد الوصل إلى جهود لاعبه علي الأنصاري الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات الفريق، ومن المقرر عودته لصفوف الوصل بعد ثلاثة أشهر.تقريريذكر أن «البيان الرياضي» نشر بالأمس في تقريره بعنوان «طبيب الوصل في مهب الريح» صورة للاعب الوصل المصاب عبد الله صالح الذي أجرى عملية جراحية في مركز فيفا الطبي المتميز، وهو يقصد اللاعب وليس مرافقيه في الصورة، وتؤكد أن الطبيب التونسي مراد الغريري ومرافقه الجراح الفرنسي البروفسور الزائر فريدريك قد قاما بإجراء العملية الجراحية للاعب بنجاح في وقت سابق وليست لهما أي علاقة بالجهاز الطبي بنادي الوصل.