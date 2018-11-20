وفد العين إلى كوالالمبور اليوم

المصدر: العين - البيان الرياضي

يغادر وفد نادي العين، بقيادة مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير الفريق الأول لكرة القدم، صباح اليوم، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، عبر مطار دبي الدولي، وذلك لحضور قرعة دوري أبطال آسيا والمشاركة في ورشة العمل المصاحبة لها. ومن المقرر أن يجري وفد العين عدداً من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الآسيوي حول جملة من الأمور المرتبطة بمشاركة النادي في مسابقتي كأس العالم للأندية الإمارات 2018 ودوري أبطال آسيا 2019.

وأعرب الصهباني عن بالغ تقديره للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أظهر حرصه على حضور ناديي العين وكاشيما انتلرز الياباني، ممثلا القارة في كأس العالم للأندية، لتسجيل حضورهما خلال مراسم قرعة دوري الأبطال 2019، والمشاركة في ورشة العمل للمرة الأولى.

وقال مدير فريق العين، إن حضور «الزعيم» في مثل تلك المناسبات لا يقتصر على المشاركة فحسب، بل هناك مبادرات استثنائية اعتاد العين منذ مشاركته الأولى في المسابقة القارية على إظهارها بالصورة التي تليق باسم ومكانة هذا الكيان الشامخ، حتى أصبح صاحب بصمة واضحة ظلت تحظى بإشادة وتقدير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكمل: تزداد رغبتنا في استعادة اللقب القاري إلى دولتنا الحبيبة، في كل موسم وندرك جيداً أن هذا الأمر يتطلب عملاً كبيراً وتضافر جهود الجميع إدارة وجهازاً فنياً ولاعبين وجماهير وكل منتسب ومحب لنادي العين، وسندخل في 2019 تحدياً جديداً أتمنى أن نوفق خلاله في تحقيق طموحات النادي وتطلعات جماهيره الوفية.

وحول توقعاته لقرعة دوري الأبطال، قال: «أحياناً تصدق التوقعات وفي بعض الأحيان لا، ولكن في الحقيقة العين نادٍ كبير في قارة آسيا ووجوده في أي مجموعة يضعه في مقدمة المرشحين للتأهل، مع الاحترام لجميع المنافسين، ليس غروراً ولكن واقعاً تؤكده لغة الأرقام والحقائق وكرة القدم تكافئ الأفضل والأكثر عطاءً دائماً، والعين يمتلك نوعية مميزة من اللاعبين الذين يتمتعون بالعقلية الاحترافية العالية، ولديهم الإمكانيات الفنية المطلوبة والخبرة الكبيرة في المسابقة القارية».