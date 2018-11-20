العين والإمارات.. مباراة سلبية أداء ونتيجة

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

قنع فريقا العين وضيفه الإمارات بالتعادل من دون أهداف، أول من أمس على ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة، لحساب المجموعة الثانية لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد مباراة سلبية «أداء ونتيجة»، وغابت عنها الإثارة وندرت فرص التسجيل والمحاولات الهجومية، وكان أبرز أحداثها هو طرد لاعب العين أحمد جمال، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب عرقلته للاعب الإمارات وليد عنبر لحظة انفراده بالمرمى، وكان لافتاً الحضور الجماهيري القليل في مدرجات الملعب، وربما كان ذلك بسبب توقيت المواجهة التي جرت في الخامسة إلا ربعاً، وعدم أهمية نتيجة اللقاء بالنسبة للعين الذي ضمن صعوده إلى ربع نهائي المسابقة، وربما هو ذاته السبب الذي دفع بالكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين لإراحة عدد كبير من لاعبي الفريق، والزج باللاعبين الشباب من الفريق الرديف، وهو نفسه الذي فعله مدرب فريق الإمارات التونسي جلال قادري وإن كان الأمر مستغرباً بالنسبة للأخير لأن نتيجة اللقاء كانت تهمه بشدة كونه يحتاج لحصد المزيد من النقاط لأجل المنافسة بقوة على التأهل للمرحلة التالية.

فرصة

أكد الكرواتي زوران، مدرب العين، أن فريقه خرج من اللقاء بمكاسب عدة أبرزها إتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، وقال إنه راض عن أداء الفريق برغم إهدار الفرص التي أتيحت خلال المباراة، حيث ظهر عدد من اللاعبين الشباب بمستوى متميز وأكدوا جدارتهم بالدفاع عن شعار الفريق في المستقبل، وهم يحتاجون للمتابعة والاهتمام لأجل تطوير أدائهم وتعزيز دوافعهم وثقتهم بأنفسهم خلال المرحلة المقبلة.

وقال المدرب الكرواتي، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء: نسعى للاستعانة بأكبر عدد من اللاعبين الشباب لمقابلة الاستحقاقات العديدة للفريق والمتمثلة في المنافسة على أربع بطولات رئيسة خلال الموسم الجاري، وهناك بعض اللاعبين المتميزين تحت سن 18 عاماً بمقدورهم المشاركة في بعض مباريات الفريق.

وعبر مدرب العين، عن سعادته بعودة المدافع الشاب سعيد المنهالي، للدفاع عن ألوان الفريق بعد غيابه الذي استمر لعام ونصف خلال الفترة السابقة بسبب الإصابة، وأكد أن المحافظة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم هو الهدف الأهم بالنسبة له خلال هذا الموسم لافتاً إلى أنهم سيستمرون في نفس النهج القائم على التعامل مع كل مباراة على حدة.

سيطرة

من جهته يرى التونسي، جلال قادري، مدرب فريق نادي الإمارات، أن المباراة كانت مفتوحة بين فريقه والعين وقال إن كل فريق كان يبحث عن التسجيل وتحقيق الفوز وهو ما عبرت عنه الفرص الضائعة، بيد أن العين كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على الكرة في شوط اللعب الأول غير أن سيطرته كانت عقيمة لأنها بدون فرص حقيقية.

وأضاف: أجرينا في الشوط الثاني تبديلات تكتيكية لزيادة الفاعلية الهجومية، وبالفعل صنعنا فرصاً عدة ولكننا لم نتعامل معها كما ينبغي خصوصاً في حال الركلات الثابتة التي احتسبت لصالحنا، وعموماً فقد خضنا المباراة بعدد كبير من اللاعبين الشباب الذين أظهروا مستوى متميزاً في اللقاء وتعاملوا بجدية كبيرة مع المباراة لكنهم لم يوفقوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم.

منافسة

أكد التونسي، جلال قادري، أن فريق الإمارات ما زال في صلب المنافسة على التأهل للمرحلة التالية ولديه فرص كبيرة لتحقيق هذا الهدف وهم مطالبون بتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة من هذه المرحلة وانتظار ما تسفر عنه مباريات الفرق المنافسة الأخرى، ولكن من المهم أن يغلقوا ملف مباراة العين والاستعداد بقوة للجولة المقبلة في الدوري.