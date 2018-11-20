أبو الشوارب: نفخر بوجود 5 لاعبين من النصر مع المنتخب

المصدر: Ⅶ دبي ـ عدنان الغربي

أكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي النصر أن استدعاء 5 لاعبين لتعزيز صفوف المنتخب و3 للمنتخب الأولمبي يعدّ فخراً للنادي، ويؤكد جدية العمل لخلق جيل متميز من اللاعبين قادرين على اللعب بمستويات عالية ودليلاً على وجود خامة طيبة من اللاعبين الشباب في النصر.

وتمنى أبو الشوارب التوفيق لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس أمم آسيا، مشيراً إلى أن النصر سيقدم كل دعمه لإنجاح الحدث القاري.

وأثنى أبو الشوارب على الجهود التي قدمها حبيب الفردان خلال المباراة وتسجيله ثنائية قادت النصر للفوز برباعية، وقال: الفردان لاعب دولي وانسجامه مع الفريق كان يحتاج إلى الوقت.