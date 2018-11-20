عبد الله النقبي: أحترم اختيارات زاكيروني

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

تمنى عبد الله النقبي لاعب وسط شباب الأهلي، أن يكون أحد خيارات الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني الأول، في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، مشيراً إلى احترامه لخيارات المدرب زاكيروني للقائمة الموجودة في معسكر المنتخب في دبي، وقال: «لا يوجد لاعب في العالم، لا يتمنى تمثيل منتخب بلده، والمشاركة في بطولة مهمة مثل البطولات القارية، ولكنني أحترم اختيارات زاكيروني، سواء كنت موجوداً في التشكيلة أو غير موجود، وأتمنى التوفيق لمنتخبنا في النهائيات الآسيوية».

وأضاف: «لست راضياً عن مستواي ، وأرى أنني لست جاهزاً بنسبة 100%، وأسعى للوصول إلى جاهزية أعلى، أما إمكانية انضمامي للمنتخب، فهو أمر لا أعلمه والمهم أن أكون جاهزاً، واتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في كأس آسيا».