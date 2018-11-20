اللاعبون ينتظرون الجماهير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يأمل لاعبو «الأبيض» حضوراً جماهيرياً كبيراً خلال مباراة اليمن اليوم، لتعويض الغياب غير المبرر الذي ظهر خلال مباراة بوليفيا، من أجل دعم الفريق وتشجيع اللاعبين، سعياً لتحقيق الفوز ورفع معنويات اللاعبين خلال تلك التجربة المهمة.

وعتب اللاعبون على الجماهير عدم حضور التجربة الماضية بشكل كاف، حيث بدت المدرجات خاوية من المشجعين إلا من عدد قليل للغاية لا يتجاوز ألف مشجع، ينتظر الجميع مبادرات مماثلة لمبادرة نادي الإمارات الذي قام بتسيير حافلات لنقل جماهيره لتشجيع المنتخب، الذي يحتاج إلى الدعم والمؤازرة لرفع معنويات اللاعبين وتشجيع العناصر الجديدة التي تنال فرصة اللعب أول مرة مع المنتخب.