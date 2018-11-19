إقبال كبير على شراء تذاكر مباراة الوصل والأهلي المصري

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

شهدت ساحة نادي الوصل اليوم إقبالاً كبيراً من قبل محبي فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري، حيث اصطفوا في طوابير فور الإعلان عن طرح التذاكر للبيع في متجر الوصل، ومن المتوقع أن تنتهي التذاكر المخصصة لمحبي الفريق المصري مساء اليوم، وعددها 2300 تذكرة وهي النسبة المحددة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم 25% من المقاعد لجمهور الفريق الضيف.

ويستضيف الوصل نظيره الأهلي المصري يوم الخميس المقبل في إياب دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأعلنت إدارة الوصل عن أسعار تذاكر المباراة التي حددت بـ 50 درهماً لمقاعد الدرجة الثانية و100 درهم لمقاعد الدرجة الأولى، و300 درهم للمقصورة.

وأوضح النادي أنه سيسمح لحاملي البطاقات الموسمية دخول مدرجات الدرجة الثانية مجاناً، كما ستخصص منطقة يسار المنصة للعائلات فقط، كما سيسمح لمجندي الخدمة الوطنية وأصحاب الهمم دخول مدرجات الدرجة الثانية مجاناً.