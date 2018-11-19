العين والإمارات يكتفيان بالتعادل

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

اكتفى العين وضيفه الإمارات بالتعادل من دون أهداف مساء أمس على ملعب استاد طحنون بن محمد بنادي العين بالقطارة لحساب المجموعة الثانية، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى «13 نقطة»، في المركز الثاني للمجموعة خلف النصر المتصدر، فيما رفع الإمارات رصيده إلى «5 نقاط» وتبقت له مباراة أخيرة وبصيص أمل في التأهل إلى ربع النهائي، وطرد الحكم لاعب العين أحمد جمال بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

سيطر العين على معظم فترات شوط اللعب الأول لكن من دون فرص حقيقية، وبالمقابل غلب الحذر على أداء الإمارات.

واستمر ذات السيناريو في شوط اللعب الثاني حيث تابع العين سيطرته وأضاع أكثر من فرصة في حين بدا الإمارات أكثر جرأة في محاولاته الهجومية، ليهدر فرصة خطيرة من تسديدة أبو بكر سيلا تصدى لها الحارس العيناوي المنصوري ببراعة وحولها إلى ركلة زاوية، قبل أن يلغي الحكم هدفاً للإمارات بحجة وجود مخالفة مع حارس المرمى «ق 82»، وفي الدقيقة الأخيرة طرد الحكم لاعب العين أحمد جمال بالبطاقة الحمراء لعرقلته وليد عنبر المنفرد بالمرمى خارج منطقة الجزاء من دون أن يستفيد الإمارات من المخالفة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وأراح الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، جميع اللاعبين الأجانب الذين شاركوا مع الفريق خلال الجولات السابقة من المشاركة متيحاً الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الشباب.