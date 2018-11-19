ريجيكامب: العودة للانتصارات تحفز لاعبي الوحدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، أول من أمس، في الجولة السادسة من كأس الخليج العربي والتي منحت الفريق صدارة المجموعة الأولى بجدارة برصيد 16 نقطة، ومن دون خسارة أو استقبال أية أهداف في دور المجموعات.

وأبدى ريجيكامب رضاه عن أداء اللاعبين قبل مواجهة الجزيرة يوم السبت المقبل في دوري الخليج العربي، مشدداً على أهمية عودة الفريق للانتصارات بعد غياب 5 مباريات، وأن الفوز يجلب المزيد من الانتصارات للفريق في المرحلة المقبلة.

وقال: «سعيد بردة فعل اللاعبين وتقديم مباراة طيبة تعد بروفة جيدة وتمنحنا الوقت والاطمئنان للتجهيز لمواجهة الجزيرة في الدوري، وآمل أن يرفع هذا الفوز ثقة اللاعبين، ويزيد من التحضير الذهني قبل المباراة المهمة، والأمر الجيد عودة بعض العناصر التي غابت بسبب الإصابات مثل سلطان الغافري ومحمد برغش وخوضهم 90 دقيقة كاملة، وسيعود مراد باتنا للتدريبات بعد انتهاء برنامج التأهيل، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين في جاهزية تامة وبروح الانتصار».

فارق

وعن اختلاف دفاع الوحدة ما بين بطولتي الدوري والكأس بعدما حافظ الفريق على شباكه نظيفة في الأخيرة، أوضح: «هناك فارق كبير ما بين البطولتين، وأعتقد أننا سنكون في جاهزية أكبر خلال تحضيراتنا لمباراة الجزيرة».

وعن منح الفرصة للمدافع الشاب عبد الله الكربي أساسياً في الدوري قال:المنافسة بين لاعبي الدفاع أمر جيد، والكربي قدم أداء طيباً ولكن يجب أن يعي الجميع الفرق بين مباريات الدوري والكأس، لدينا العدد الكافي من المدافعين والمنافسة بينهم لمصلحة الفريق.

وعن مستوى الحارس راشد علي وإمكانية عودته أساسياً في الدوري قال: «نملك حارسان جيدان وهو شيء إيجابي، وسندفع بأفضل 11 لاعباً أمام الجزيرة، وراضٍ عن أداء راشد علي، ومن الجيد أنه أنهى دور المجموعات من دون استقبال أهداف».

نفس طويل

وفي المقابل، أكد الإيطالي فيفياني مدرب كلباء، أن بطولة الدوري هي الأهم لـ «النمور»، وهي تحتاج إلى نفس طويل، وبالتالي كان الهدف من الكأس تجهيز اللاعبين، وتطوير الأداء ومنح الفرصة لأغلب العناصر لأننا في حاجة لكل لاعب خلال الموسم.

وأبدى فيفياني رضاه عن أداء اللاعبين رغم الخسارة أمام الوحدة ، مشيراً إلى أنه دائماً يطالب اللاعبين بتقديم أفضل أداء في كل المواجهات.

تجهيز

وأشار فيفياني إلى أن فريقه استفاد من فترة توقف الدوري، وأنها كانت فترة مهمة عمل خلالها على تجهيز اللاعبين، ورفع معدلات الأداء الفني والبدني.

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قال الإيطالي فيفياني مدرب كلباء: «لعبنا بشكل جيد أمام الوحدة لمدة ساعة، وتراجع الأداء بعد ذلك خاصة أن لاعبي خط الدفاع لعبوا سوياً لأول مرة ودفعت بـ 3 عناصر شابة، إلا أن الشعور بالإرهاق أدى إلى تراجع الأداء، ولكني سعيد وراضٍ بشكل كافٍ عن اللاعبين».